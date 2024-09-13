Перевестися в іншу бригаду: запит є, можливостей мало. Як це працює там, де працює, і чому має бути поширеним
Перевестися в іншу бригаду: запит є, можливостей мало. Як це працює там, де працює, і чому має бути поширеним
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
У Запоріжжі ІТ-фахівець облаштував у власній квартирі "спостережний пост" для РФ
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Україна повернула додому ще 49 полонених: захисників Азовсталі, цивільних, поліцію і прикордонників
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Екснардеп-регіонал, колишній голова КМДА отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
Синєгубов: ситуація на Харківщині важка
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
Нардепа звинуватили у побитті в центрі Києва
ГоловнаСвіт

Індія повернула 45 своїх громадян, які воювали в армії Росії

Ще близько пів сотні індійців залишаються в лавах російської армії.

Індія повернула 45 своїх громадян, які воювали в армії Росії
громадяни Індії в лавах армії РФ
Фото: NDTV

Індія змогла повернути 45 своїх громадян, яких Росія змусила вступити до її армії та воювати проти України.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Індії, повідомляє NDTV.

За інформацією МЗС Індії, країні вдалося повернути 45 своїх громадян, однак ще щонайменше 50 індійців перебувають на фронті в Україні у складі російської армії. 

Речник МЗС зазначив, що наразі докладаються зусилля для того, щоб їх звідти звільнити.

Під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Москви російський лідер Володимир Путін запевнив його, що Росія звільнить усіх індійців, які буди введені в оману та "призвані" до лав російської армії.

Близько сотні громадян Індії обманом опинилися в російській армії, щонайменше четверо індійців були вбиті. Поліція Індії заарештувала щонайменше чотирьох осіб, причетних до вербування індійських громадян до армії Росії.

  • У травні в Індії заарештували чотирьох підозрюваних, які вербували чоловіків на війну з Україною. Тоді було відомо про 35 завербованих.
  • Росія збільшила залучення до окупаційних військ громадян із південних країн з поганою економічної ситуацією. Це країни Африки, Непал, Індія, Куба, Сербія та інші балканські країни. Росія обіцяла по 2000 доларів за "службу".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies