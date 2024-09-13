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Президент Сенегалу розпустив парламент і призначив дострокові вибори

Бассіру Діомай Фай попросив виборців надати його партії мандат на проведення “системної трансформації, яку він обіцяв”.

Президент Сенегалу розпустив парламент і призначив дострокові вибори
Президент Сенегалу Бассіру Діомай Фей
Фото: EPA/UPG

Президент Сенегалу Бассіру Діомай Фай розпустив парламент країни, який очолювала опозиція, сподіваючись, що депутати від його партії зможуть отримати більшість у законодавчому органі, повідомляє DW.

Фай, якого обрали на посаду пів року тому, оголосив про цей крок у телезверненні, попросивши виборців надати його партії мандат на проведення “системної трансформації, яку він обіцяв”.

“Я розпускаю парламент і призначаю парламентські вибори на 17 листопада”, ‒ сказав Фай.

Уряд Фая сподівається отримати більшість у законодавчому органі, що дозволить йому реалізувати свою амбітну економічну програму, спрямовану на зменшення зовнішньої залежності.

Прихильники Фая бачать розпуск як можливість подолати поточний глухий кут у просуванні його програми.

У 44 роки Фай став наймолодшим лідером на африканському континенті, обраним на виборах, ‒ менше ніж через два тижні після того, як він вийшов із в'язниці.

“Його сходження відобразило розчарування молоді Сенегалу курсом розвитку країни ‒ цей настрій поширений у всій Африці”, ‒ додає DW.

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Фай вів свою кампанію, обіцяючи боротися з корупцією та забезпечити велику частку природних ресурсів країни для населення. Політик, який переміг на президентських виборах з абсолютною більшістю голосів, виступає за вихід Сенегалу з франка CFA ‒ суперечливої валюти, створеної в 1945 році колишньою колоніальною державою Францією, яка досі використовується в кількох країнах Західної Африки. Він також хоче перегляду вуглеводневих контрактів з транснаціональними енергетичними гігантами та перегляду дозволів на риболовлю для іноземних транснаціональних компаній.

Фай і Усман Сонко, прем'єр-міністр країни та популярний опозиціонер, який допоміг Фаю здобути переконливу перемогу, звинуватили парламент у відсутності прогресу.

Аналітики кажуть, що політична партія Фая, PASTEF, ймовірно, отримає більшість через його популярність та перевагу на президентських виборах.

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