Президент Сенегалу розпустив парламент і призначив дострокові вибори

Бассіру Діомай Фай попросив виборців надати його партії мандат на проведення “системної трансформації, яку він обіцяв”.

Президент Сенегалу Бассіру Діомай Фай розпустив парламент країни, який очолювала опозиція, сподіваючись, що депутати від його партії зможуть отримати більшість у законодавчому органі, повідомляє DW.

Фай, якого обрали на посаду пів року тому, оголосив про цей крок у телезверненні, попросивши виборців надати його партії мандат на проведення “системної трансформації, яку він обіцяв”.

“Я розпускаю парламент і призначаю парламентські вибори на 17 листопада”, ‒ сказав Фай.

Уряд Фая сподівається отримати більшість у законодавчому органі, що дозволить йому реалізувати свою амбітну економічну програму, спрямовану на зменшення зовнішньої залежності.

Прихильники Фая бачать розпуск як можливість подолати поточний глухий кут у просуванні його програми.

У 44 роки Фай став наймолодшим лідером на африканському континенті, обраним на виборах, ‒ менше ніж через два тижні після того, як він вийшов із в'язниці.

“Його сходження відобразило розчарування молоді Сенегалу курсом розвитку країни ‒ цей настрій поширений у всій Африці”, ‒ додає DW.

Фай вів свою кампанію, обіцяючи боротися з корупцією та забезпечити велику частку природних ресурсів країни для населення. Політик, який переміг на президентських виборах з абсолютною більшістю голосів, виступає за вихід Сенегалу з франка CFA ‒ суперечливої валюти, створеної в 1945 році колишньою колоніальною державою Францією, яка досі використовується в кількох країнах Західної Африки. Він також хоче перегляду вуглеводневих контрактів з транснаціональними енергетичними гігантами та перегляду дозволів на риболовлю для іноземних транснаціональних компаній.

Фай і Усман Сонко, прем'єр-міністр країни та популярний опозиціонер, який допоміг Фаю здобути переконливу перемогу, звинуватили парламент у відсутності прогресу.

Аналітики кажуть, що політична партія Фая, PASTEF, ймовірно, отримає більшість через його популярність та перевагу на президентських виборах.