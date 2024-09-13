Суд переніс розгляд справи про вбивство Дієго Марадони

Провину лікарів у смерті футбольної легенди визначатимуть вже у 2025 році.

Чи був Дієго Марадона вбитий - питання, відповідь на яке фанати легендарного футболіста отримають не раніше наступного року. Суд в Аргентині переніс розгляд кримінальної справи проти медичного персоналу, що працював з кумиром мільйонів вболівальників.

Як пише Reuters, Феміда задовольнила клопотання трьох із восьми підозрюваних щодо відтермінування процесу. Замість жовтня розбиратися у тому, чи мало місце у 2020 році вбивство із небережності, суд буде у березні 2025-го року.

Марадона помер від серцевої недостатності через кілька днів після проведеної операції на мозку. Прокуратура вважає, що нейрохірург, психолог, психіатр та медсестри, які проводили лікування футбольної легенди, могли припуститися фатальних помилок, які і призвели до смерті пацієнта. Їм загрожують від восьми до 25 років за ґратами в разі, якщо обвинувачення доведе факт вбивства.