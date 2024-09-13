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Непрофесійні астронавти вперше в історії вийшли у відкритий космос

Джаред Айзакмен та Сара Гілліс зробили те, що раніше вдавалося лише спеціально навченим пілотам. 

Непрофесійні астронавти вперше в історії вийшли у відкритий космос
Момент виходу у відкритий космос
Фото: EPA/UPG

Нову сторінку в історії освоєння космосу людством написано: вперше вихід у відкритий космос, що є найскладнішим маневром у астронавтиці, вдалося зробити людям без професійної підготовки. 

Як пише BBC, сталося це під час місії корабля SpaceX Polaris Dawn, екіпаж якого складається з мільярдера Джареда Айзекмена, його друга Скотта Потіта та двох інженерів компанії Ілона Маска Анни Менон та Сари Гілліс. Честь першими випробувати на собі космічний вакуум у спеціально розроблених для цього костюмах дісталася Айзекмену, який спонсорував місію, та Гілліс.

Цей вихід у відкритий космос відрізнявся від усіх попередніх не лише тим, що астронавти не належать до жодного державного космічного агентства. Зазвичай між усіма іншими відсіками корабля та вакуумом є проміжна повітряна камера - натомість у Polaris Dawn членам екіпажу достатньо було відкрити один люк. 

Також зафіксовано рекорд висоти - ніколи раніше вихід не здійснювався за 700 кілометрів від поверхні Землі. До прикладу, Міжнародна космічна станція перебуває на висоті 400 кілометрів. 

Місія Polaris Dawn є проривом для галузі космічного туризму, проте до набуття космічними прогулянками масовості ще дуже далеко: вартість мандрівок залишається вкрай високою.

  

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