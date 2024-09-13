Непрофесійні астронавти вперше в історії вийшли у відкритий космос

Джаред Айзакмен та Сара Гілліс зробили те, що раніше вдавалося лише спеціально навченим пілотам.

Нову сторінку в історії освоєння космосу людством написано: вперше вихід у відкритий космос, що є найскладнішим маневром у астронавтиці, вдалося зробити людям без професійної підготовки.

Як пише BBC, сталося це під час місії корабля SpaceX Polaris Dawn, екіпаж якого складається з мільярдера Джареда Айзекмена, його друга Скотта Потіта та двох інженерів компанії Ілона Маска Анни Менон та Сари Гілліс. Честь першими випробувати на собі космічний вакуум у спеціально розроблених для цього костюмах дісталася Айзекмену, який спонсорував місію, та Гілліс.

Цей вихід у відкритий космос відрізнявся від усіх попередніх не лише тим, що астронавти не належать до жодного державного космічного агентства. Зазвичай між усіма іншими відсіками корабля та вакуумом є проміжна повітряна камера - натомість у Polaris Dawn членам екіпажу достатньо було відкрити один люк.

Також зафіксовано рекорд висоти - ніколи раніше вихід не здійснювався за 700 кілометрів від поверхні Землі. До прикладу, Міжнародна космічна станція перебуває на висоті 400 кілометрів.

Місія Polaris Dawn є проривом для галузі космічного туризму, проте до набуття космічними прогулянками масовості ще дуже далеко: вартість мандрівок залишається вкрай високою.