США запровадили санкції проти 16 посадовців Венесуели, які причетні до порушень на виборах

Як ідеться на сайті Мінфіну,обмежувальні заходи торкнулися керівництва виборчої комісії, суддів, прокурорів, військових, урядовців, представників розвідки. Зокрема, під санкціями опинилися голова Верховного суду Венесуели, віцепрезидента Національної асамблеї та ін.

12 вересня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 16 пов'язаних посадовців Венесуели, які перешкоджали проведенню конкурентних президентських виборів.

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