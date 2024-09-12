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США запровадили санкції проти 16 посадовців Венесуели, які причетні до порушень на виборах

У переліку - судді, прокурори, військові, керівництво виборчої комісії.

США запровадили санкції проти 16 посадовців Венесуели, які причетні до порушень на виборах
Ніколас Мадуро
Фото: EPA/UPG

12 вересня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 16 пов'язаних посадовців Венесуели, які перешкоджали проведенню конкурентних президентських виборів.

Як ідеться на сайті Мінфіну,обмежувальні заходи торкнулися керівництва виборчої комісії, суддів, прокурорів, військових, урядовців, представників розвідки. Зокрема, під санкціями опинилися голова Верховного суду Венесуели, віцепрезидента Національної асамблеї та ін.

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