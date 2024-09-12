США запровадили санкції проти 16 посадовців Венесуели, які причетні до порушень на виборах

12 вересня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 16 пов'язаних посадовців Венесуели, які перешкоджали проведенню конкурентних президентських виборів.
Як ідеться на сайті Мінфіну,обмежувальні заходи торкнулися керівництва виборчої комісії, суддів, прокурорів, військових, урядовців, представників розвідки. Зокрема, під санкціями опинилися голова Верховного суду Венесуели, віцепрезидента Національної асамблеї та ін.
- Після виборів у Венесуелі США визнали суперника Мадуро - Едмундо Гонзалеса - переможцем виборів.
- Країною прокотилася хвиля протестів, оскільки влада заявила про перемогу Мадуро.
- Опісля почалися масові арешти мітингарів, проти опозиції почали відкривати кримінальні справи.
- Цього місяця США арештували літак Мадуро. Повітряне судно переправили до Флориди.