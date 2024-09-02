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США арештували літак президента Венесуели

Штати вважають, що придбання літака було зроблене в обхід санкцій.

США арештували літак президента Венесуели
Ніколас Мадуро
Фото: EPA/UPG

США арештували літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро, передає CNN.

Штати вирішили, що придбання цього літака було порушенням санкцій. Тепер повітряне судно переправили до Флориди.

Цей крок Вашингтона відобразив ескалацію у відносинах між обома державами. Наразі США продовжують розслідувати те, що вони вважають корупційними діями уряду Венесуели.

Джерело CNN підкреслило, що "захоплення літака глави іноземної держави – нечуваний випадок для кримінальних справ" і що таким чином "ми посилаємо тут чіткий сигнал, що ніхто не стоїть вище за закон, ніхто не перебуває поза досяжністю санкцій США".

Літак Dassault Falcon 900, згідно з льотними записами, оцінюють у приблизно 13 мільйонів доларів. Він перебував у Домініканській Республіці в останні місяці. У його конфіскації брали участь кілька федеральних агентств. При цьому американська влада тісно співпрацювала з владою Домініканської Республіки.

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