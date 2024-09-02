США арештували літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро, передає CNN.
Штати вирішили, що придбання цього літака було порушенням санкцій. Тепер повітряне судно переправили до Флориди.
Цей крок Вашингтона відобразив ескалацію у відносинах між обома державами. Наразі США продовжують розслідувати те, що вони вважають корупційними діями уряду Венесуели.
Джерело CNN підкреслило, що "захоплення літака глави іноземної держави – нечуваний випадок для кримінальних справ" і що таким чином "ми посилаємо тут чіткий сигнал, що ніхто не стоїть вище за закон, ніхто не перебуває поза досяжністю санкцій США".
Літак Dassault Falcon 900, згідно з льотними записами, оцінюють у приблизно 13 мільйонів доларів. Він перебував у Домініканській Республіці в останні місяці. У його конфіскації брали участь кілька федеральних агентств. При цьому американська влада тісно співпрацювала з владою Домініканської Республіки.
- Після виборів у Венесуелі США визнали суперника Мадуро - Едмундо Гонзалеса - переможцем виборів.
- Країною прокотилася хвиля протестів, оскільки влада заявила про перемогу Мадуро.
- Опісля почалися масові арешти мітингарів, проти опозиції почали відкривати кримінальні справи.