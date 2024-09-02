Штати вважають, що придбання літака було зроблене в обхід санкцій.

США арештували літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро, передає CNN.

Штати вирішили, що придбання цього літака було порушенням санкцій. Тепер повітряне судно переправили до Флориди.

Цей крок Вашингтона відобразив ескалацію у відносинах між обома державами. Наразі США продовжують розслідувати те, що вони вважають корупційними діями уряду Венесуели.

Джерело CNN підкреслило, що "захоплення літака глави іноземної держави – нечуваний випадок для кримінальних справ" і що таким чином "ми посилаємо тут чіткий сигнал, що ніхто не стоїть вище за закон, ніхто не перебуває поза досяжністю санкцій США".

Літак Dassault Falcon 900, згідно з льотними записами, оцінюють у приблизно 13 мільйонів доларів. Він перебував у Домініканській Республіці в останні місяці. У його конфіскації брали участь кілька федеральних агентств. При цьому американська влада тісно співпрацювала з владою Домініканської Республіки.