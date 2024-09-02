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Reuters: дослідники зі США назвали місце ймовірного розгортання в Росії ракети з ядерним двигуном

Об'єкт розташований за 475 км на північ від Москви.

Reuters: дослідники зі США назвали місце ймовірного розгортання в Росії ракети з ядерним двигуном
"Буревісник"
Фото: globallookpress.com

Двоє американських дослідників заявили, що вони визначили ймовірне місце розгортання в Росії ракети 9М370 "Буревісник" - нової крилатої ракети з ядерним двигуном, передає Reuters.

Дослідники при цьому використовували зроблені 26 липня компанією Planet Labs супутникові знімки. Вони виявили будівельний проєкт, який примикає до сховища ядерних боєголовок. Він відомий під двома назвами - "Вологда-20" і "Чебсара" і може бути потенційним місцем розгортання нової ракети. Об'єкт розташований за 475 км на північ від Москви.

супутниковий знімок можливого місця розгортання ракети з ядерним двигуном
Фото: Planet Labs
супутниковий знімок можливого місця розгортання ракети з ядерним двигуном

Аналітик дослідницької та аналітичної організації CNA Деккер Евелет визначив, що, за його оцінкою, це дев'ять горизонтальних стартових майданчиків, які перебувають на стадії будівництва. Вони розташовані трьома групами всередині високих насипів для захисту від атак або ж для запобігання випадковому вибуху через детонацію ракет.

На думку Евелета, берми з'єднані дорогами з ймовірними спорудами, де обслуговуватимуть ракети та їх компоненти, а також з існуючим комплексом із п'яти бункерів для зберігання ядерних боєголовок.

"Це місце призначене для великої стаціонарної ракетної системи, а єдина велика стаціонарна ракетна система, яку вони (Росія) в даний час розробляють, - це Skyfall", - сказав дослідник.

  • Раніше американська розвідка з'ясувала, що Росія як мінімум п'ять разів проводила випробування крилатих ракет необмеженої дальності з ядерною енергоустановкою "Буревісник", і при цьому всі пуски завершувалися аваріями.
  • Останнє випробування "Буревісника" відбулося на початку 2019 року, чотири попередні - в період між листопадом 2017 року і лютим 2018 року. Найтриваліший політ ракети склав дві хвилини - вона пролетіла 35,4 км, а найкоротший - чотири секунди, ракета пролетіла 8,05 км.
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