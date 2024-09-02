Reuters: дослідники зі США назвали місце ймовірного розгортання в Росії ракети з ядерним двигуном

Об'єкт розташований за 475 км на північ від Москви.

Двоє американських дослідників заявили, що вони визначили ймовірне місце розгортання в Росії ракети 9М370 "Буревісник" - нової крилатої ракети з ядерним двигуном, передає Reuters.

Дослідники при цьому використовували зроблені 26 липня компанією Planet Labs супутникові знімки. Вони виявили будівельний проєкт, який примикає до сховища ядерних боєголовок. Він відомий під двома назвами - "Вологда-20" і "Чебсара" і може бути потенційним місцем розгортання нової ракети. Об'єкт розташований за 475 км на північ від Москви.

Фото: Planet Labs супутниковий знімок можливого місця розгортання ракети з ядерним двигуном

Аналітик дослідницької та аналітичної організації CNA Деккер Евелет визначив, що, за його оцінкою, це дев'ять горизонтальних стартових майданчиків, які перебувають на стадії будівництва. Вони розташовані трьома групами всередині високих насипів для захисту від атак або ж для запобігання випадковому вибуху через детонацію ракет.

На думку Евелета, берми з'єднані дорогами з ймовірними спорудами, де обслуговуватимуть ракети та їх компоненти, а також з існуючим комплексом із п'яти бункерів для зберігання ядерних боєголовок.

"Це місце призначене для великої стаціонарної ракетної системи, а єдина велика стаціонарна ракетна система, яку вони (Росія) в даний час розробляють, - це Skyfall", - сказав дослідник.