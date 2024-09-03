Хусити атакували танкери під прапорами Саудівської Аравії та Панами

Єменські хусити атакували у Червоному морі два танкери із сирою нафтою: Amjad під прапором Саудівської Аравії та Blue Lagoon I під прапором Панами.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських військових, які назвали напади “безрозсудними актами тероризму”.

Супертанкер Amjad має максимальну місткість близько двох мільйонів барелів нафти, а Blue Lagoon ‒ один мільйон.

Вчора бойовики взяли на себе відповідальність за обстріл Блакитної лагуни кількома ракетами та безпілотниками, але про саудівський танкер не згадали.

Центральне командування США повідомило, що хусити атакували танкери двома балістичними ракетами та односторонньою безпілотною авіаційною системою, вразивши обидва судна.

Як інформують джерела видання, кораблі пливли поруч один з одним, коли вони були вражені, але змогли продовжити свої маршрути без серйозних пошкоджень або будь-яких втрат. Також є інформація, що танкер Amjad навряд чи був прямою ціллю.