Хусити атакували танкери під прапорами Саудівської Аравії та Панами

Єменські хусити атакували у Червоному морі два танкери із сирою нафтою: Amjad під прапором Саудівської Аравії та Blue Lagoon I під прапором Панами.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських військових, які назвали напади “безрозсудними актами тероризму”.
Супертанкер Amjad має максимальну місткість близько двох мільйонів барелів нафти, а Blue Lagoon ‒ один мільйон.
Вчора бойовики взяли на себе відповідальність за обстріл Блакитної лагуни кількома ракетами та безпілотниками, але про саудівський танкер не згадали.
Центральне командування США повідомило, що хусити атакували танкери двома балістичними ракетами та односторонньою безпілотною авіаційною системою, вразивши обидва судна.
Як інформують джерела видання, кораблі пливли поруч один з одним, коли вони були вражені, але змогли продовжити свої маршрути без серйозних пошкоджень або будь-яких втрат. Також є інформація, що танкер Amjad навряд чи був прямою ціллю.
- Хусити вперше завдали повітряних ударів безпілотниками та ракетами по водному шляху торік у листопаді. Вони кажуть, що діють на знак солідарності з палестинцями у Смуги Гази, де триває військова операція Ізраїлю у відповідь на атаку ХАМАСу на країну 7 жовтня 2023 року.
- Бойовики здійснили понад 70 нападів. Вони потопили два судна, захопили ще одне та вбили щонайменше трьох моряків.
- 21 серпня хусити заклали вибухівку на танкері Sounion під прапором Греції. Унаслідок на судні сталася низка пожеж, з танкера у Червоне море стікає нафта. Пентагон заявив, що витік нафти підвищує ризик серйозної екологічної катастрофи на важливому водному шляху.