Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту
У голови правління ПриватБанку завершився термін контракту
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
Верховна Рада 5 вересня може розглянути кадрові питання в уряді
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
Ворог атакував Київ. Є падіння уламків у різних районах, пошкоджено станцію метро
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
А що, так можна було? Як реформа НУШ змінила школу й мене особисто
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
Кислиця натякнув на можливу смерть Лаврова
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
ГоловнаСвіт

Хусити атакували танкери під прапорами Саудівської Аравії та Панами

Бойовики атакували судна двома балістичними ракетами та односторонньою безпілотною авіаційною системою.

Хусити атакували танкери під прапорами Саудівської Аравії та Панами
Фото: EPA/UPG

Єменські хусити атакували у Червоному морі два танкери із сирою нафтою: Amjad під прапором Саудівської Аравії та Blue Lagoon I під прапором Панами. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських військових, які назвали напади “безрозсудними актами тероризму”.

Супертанкер Amjad має максимальну місткість близько двох мільйонів барелів нафти, а Blue Lagoon ‒ один мільйон.

Вчора бойовики взяли на себе відповідальність за обстріл Блакитної лагуни кількома ракетами та безпілотниками, але про саудівський танкер не згадали.

Підписуйтесь на наш Google News

Центральне командування США повідомило, що хусити атакували танкери двома балістичними ракетами та односторонньою безпілотною авіаційною системою, вразивши обидва судна.

Як інформують джерела видання, кораблі пливли поруч один з одним, коли вони були вражені, але змогли продовжити свої маршрути без серйозних пошкоджень або будь-яких втрат. Також є інформація, що танкер Amjad навряд чи був прямою ціллю.

  • Хусити вперше завдали повітряних ударів безпілотниками та ракетами по водному шляху торік у листопаді. Вони кажуть, що діють на знак солідарності з палестинцями у Смуги Гази, де триває військова операція Ізраїлю у відповідь на атаку ХАМАСу на країну 7 жовтня 2023 року.
  • Бойовики здійснили понад 70 нападів. Вони потопили два судна, захопили ще одне та вбили щонайменше трьох моряків.
  • 21 серпня хусити заклали вибухівку на танкері Sounion під прапором Греції. Унаслідок на судні сталася низка пожеж, з танкера у Червоне море стікає нафта. Пентагон заявив, що витік нафти підвищує ризик серйозної екологічної катастрофи на важливому водному шляху.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies