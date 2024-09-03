Використовували в "наступальних цілях" у Газі: Лондон прокоментував часткову заборону на продаж зброї Ізраїлю

На компоненти двигунів для винищувачів F-35 заборона не поширилася.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гейлі сказав, що заборона на постачання Ізраїлю деяких типів озброєння стосується того, що ізраїльтяни використовували "в наступальних цілях" у Смузі Гази. Про це він сказав у ефірі BBC.

Міністр не підтримує вимогу лейбористів впровадити повну заборону на продаж зброї Ізраїлю. За його словами, компоненти для реактивних двигунів винищувачів F35 навмисно не включили до списку обмежень.

За його словами, близько 1000 винищувачів використовують в 20 країнах, а не лише в Британії чи Ізраїлі.

"Велика Британія виробляє важливі, критично важливі компоненти для всіх тих реактивних літаків, які надходять у глобальний пул", – сказав він, додавши, що у зв'язку з цим буде важко визначити, які компоненти використають саме для ізраїльських літаків.

Джон Гейлі вважає єдиним способом закінчення війни негайне припинення вогню, за яке виступає британський уряд. Заборону на продаж зброї він назвав вимогою міжнародного права.