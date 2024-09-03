У Туреччині націоналісти напали на американських військових

У провінції Ізмір на заході Туреччини група юнаків, що належать до праворадикального руху "Турецька спілка молоді", напали на американських військовослужбовців.

За повідомленням Reuters, до двох громадян США було застосовано насильство. Солдати були у цивільному одязі. На захист своїх товаришів кинулися п'ятеро військових. Зрештою в інцидент втрутилася поліція, було затримано 15 нападників.

Американські армійці перебували в Ізмірі в рамках візиту команди ударного корабля-амфібії USS Wasp.

У посольстві США заявили про "схвильованість" щодо інциденту і подякували правоохоронцям за "відповідальну роботу та серйозне ставлення до того, що трапилося".

"Турецька спілка молоді" пояснила напад тим, що американці нібито "мають на руках кров наших військових та тисяч палестинців".