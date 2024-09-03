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Автомобілі з кортежа Тіма Волза потрапили в аварію

Сам кандидат у віцепрезиденти США не був залучений до інциденту і не постраждав.

Автомобілі з кортежа Тіма Волза потрапили в аварію
Тім Волз
Фото: EPA/UPG

Під час поїздки до Мілвокі на партійний мітинг у кортежі кандидата у віцепрезиденти США Тіма Волза зіштовхнулися кілька автомобілів.

Як повідомляє The Hill, у ДТП з іншими машинами колони потрапив мікроавтобус, яким їхали представники преси. Співробітник штабу демократів зазнав перелому руки, кілька журналістів отримали легкі подряпини, в одного підозрювали струс мозку.

Сам Волз не постраждав, адже автівці, в якій перебував політик, вдалося уникнути будь-яких зіткнень. Президент Джо Байден та кандидатка від демократів Камала Гарріс зателефонували колезі, щоб переконатися, що з ним все гаразд.

Цікаво, що партнери на виборах "розділилися": поки Волз виступає у Мілвокі, Гарріс та Байден разом з'являться на заході у Піттсбургу. 

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