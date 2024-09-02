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Виборчком Тунісу відхилив рішення суду поновити в перегонах трьох кандидатів у президенти

Їх раніше арештували за звинуваченнями у купівлі голосів.

Виборчком Тунісу відхилив рішення суду поновити в перегонах трьох кандидатів у президенти
Президент Тунісу Каїс Саїд
Фото: EPA/UPG

2 вересня виборча комісія Тунісу відхилила рішення суду про поновлення в перегонах трьох кандидатів у президенти країни, передає Reuters.

Крім того, поліція арештувала ще одного кандидата.

За словами опозиції, це ще один приклад того, як президент Каїс Саїд пригнічує конкуренцію.

Попри рішення вищого судового органу виборчком схвалив лише кандидатури Саїда та двох інших кандидатів - Зухаїра Магжауї та Аячі Заммела, які зможуть взяти участь у виборах 6 жовтня.

У понеділок десятки активістів зібралися біля будівлі виборчої комісії, вимагаючи її розпуску. Вони заявляють, що це створює прецедент в історії виборів, коли комісія не поважає рішення суду.

Опозиційні політики наголошують, що виборча комісія більше не є незалежною, і її єдиною метою стало забезпечення легкої перемоги Саїда.

Натомість виборчком відкидає ці звинувачення і запевняє про свою нейтральність.

  • У серпні одразу четверо опозиційних політиків, які мали брати участь у президентських виборах в Тунісі, були засуджені до восьми місяців за ґратами за звинуваченнями у купівлі голосів.
  • Інші ймовірні кандидати скаржаться на те, що виборча комісія почала вимагати від них для подання документів запис з поліцейського реєстру, який може видати лише міністр внутрішніх справ.
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