Виборчком Тунісу відхилив рішення суду поновити в перегонах трьох кандидатів у президенти

Їх раніше арештували за звинуваченнями у купівлі голосів.

2 вересня виборча комісія Тунісу відхилила рішення суду про поновлення в перегонах трьох кандидатів у президенти країни, передає Reuters.

Крім того, поліція арештувала ще одного кандидата.

За словами опозиції, це ще один приклад того, як президент Каїс Саїд пригнічує конкуренцію.

Попри рішення вищого судового органу виборчком схвалив лише кандидатури Саїда та двох інших кандидатів - Зухаїра Магжауї та Аячі Заммела, які зможуть взяти участь у виборах 6 жовтня.

У понеділок десятки активістів зібралися біля будівлі виборчої комісії, вимагаючи її розпуску. Вони заявляють, що це створює прецедент в історії виборів, коли комісія не поважає рішення суду.

Опозиційні політики наголошують, що виборча комісія більше не є незалежною, і її єдиною метою стало забезпечення легкої перемоги Саїда.

Натомість виборчком відкидає ці звинувачення і запевняє про свою нейтральність.