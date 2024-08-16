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Туск заявив, що не балотуватиметься у президенти

Рішення щодо кандидата в президенти від "Громадянської коаліції" оголосять до Різдва.

Туск заявив, що не балотуватиметься у президенти
Дональд Туск
Фото: EPA

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не претендуватиме на пост президента. 

Про із із посиланням на його заяву під час пресконференції у Карчеві пише RMF24.

"Я не збираюся балотуватися. Найближчі роки будуть справді серйозними. Я почуваюся компетентним і мені добре там, де я є" , – запевнив прем’єр.

Рішення щодо кандидата в президенти від «Громадянської коаліції» оголосять до кінця грудня. 

"Рішення щодо кандидата в президенти від «Громадянської коаліції» чи, можливо, всієї коаліції, ми маємо оголосити до Різдва", – зазначив глава уряду.

Водночас Дональд Туск вважає очільника Варшови від "Громадянської коаліції"  Рафала Тшасковського найімовірнішим кандидатом у президенти.

Рафал Тшасковський вже змагався за пост президента. У 2020 році він поступився Анжею Дуді. Тоді за Дуду проголосували 51,27%, за Тшасковського - 48,79%. Проте явка виборців була низькою.

Президентські вибори у Польщі заплановані на травень 2025 року.

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