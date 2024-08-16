Ірак відклав план щодо виведення американських військ

Оголошення дати виведення американських військ з Іраку було перенесено у зв'язку з "останніми подіями". Таку заяву зробило міністерство закордонних справ країни.

Як повідомляє CNN, в іракському уряді "були близькими" до фіналізації угоди про завершення місії міжнародної військової коаліції "Непохитна рішучість". В її рамках у державі перебувають близько 2,5 тисяч американських військових, які мають мандат на "консультації та допомогу" у боротьбі з бойовиками "Ісламської держави" та іншими загрозами.

Численні озброєні групи на території Іраку, що мають підтримку з боку Ірану, неодноразово закликали уряд у Багдаді покласти край присутності військ США.

Ймовірною причиною затягування процесу є напружена ситуація, пов'язана з потенційною війною Ірану та Ізраїлю.