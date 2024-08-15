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Перший випадок інфекції mpox за межами Африки зафіксували у Швеції

Пацієнт заразився, перебуваючи в епіцентрі спалаху хвороби в Африці.

Перший випадок інфекції mpox за межами Африки зафіксували у Швеції
Віспа мавп
Фото: Marina Demidiuk/Shutterstock

15 серпня випадок вірусної інфекції mpox (віспи мавп) уперше виявили за межами Африки - у Швеції, передає Reuters.

Очільниця Агенції громадського здоров'я Швеції Олівія Вігцелл повідомила на прес-конференції, що чоловік заразився під час перебування в тій частині Африки, де зафіксували спалах захворювання.

"Сьогодні вдень ми отримали підтвердження того, що у Швеції є один випадок серйознішого типу mpox, званого Clade I", — повідомив міністр соціальних справ та охорони здоров'я Якоб Форсмед.

Пацієнт отримав медичну допомогу та інструкції відповідно до рекомендацій медиків.

  • Напередодні Центр з контролю та профілактики захворювань Африки оголосив спалах mpox надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.
  • Спалах охопив кілька африканських країн, зокрема Демократичну Республіку Конго (ДРК), де вірус, який раніше називався віспою мавп, вперше виявили у людей у 1970 році.
  • За даними центру станом на 4 серпня в Африці з січня 2022 року було зареєстровано 38 465 випадків недуги і 1456 смертей унаслідок mpox.
  • ВООЗ оголосила це захворювання глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я вдруге за два роки.
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