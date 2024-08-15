Перший випадок інфекції mpox за межами Африки зафіксували у Швеції

15 серпня випадок вірусної інфекції mpox (віспи мавп) уперше виявили за межами Африки - у Швеції, передає Reuters.

Очільниця Агенції громадського здоров'я Швеції Олівія Вігцелл повідомила на прес-конференції, що чоловік заразився під час перебування в тій частині Африки, де зафіксували спалах захворювання.

"Сьогодні вдень ми отримали підтвердження того, що у Швеції є один випадок серйознішого типу mpox, званого Clade I", — повідомив міністр соціальних справ та охорони здоров'я Якоб Форсмед.

Пацієнт отримав медичну допомогу та інструкції відповідно до рекомендацій медиків.