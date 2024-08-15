Перший випадок інфекції mpox за межами Африки зафіксували у Швеції

15 серпня випадок вірусної інфекції mpox (віспи мавп) уперше виявили за межами Африки - у Швеції, передає Reuters.
Очільниця Агенції громадського здоров'я Швеції Олівія Вігцелл повідомила на прес-конференції, що чоловік заразився під час перебування в тій частині Африки, де зафіксували спалах захворювання.
"Сьогодні вдень ми отримали підтвердження того, що у Швеції є один випадок серйознішого типу mpox, званого Clade I", — повідомив міністр соціальних справ та охорони здоров'я Якоб Форсмед.
Пацієнт отримав медичну допомогу та інструкції відповідно до рекомендацій медиків.
- Напередодні Центр з контролю та профілактики захворювань Африки оголосив спалах mpox надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.
- Спалах охопив кілька африканських країн, зокрема Демократичну Республіку Конго (ДРК), де вірус, який раніше називався віспою мавп, вперше виявили у людей у 1970 році.
- За даними центру станом на 4 серпня в Африці з січня 2022 року було зареєстровано 38 465 випадків недуги і 1456 смертей унаслідок mpox.
- ВООЗ оголосила це захворювання глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я вдруге за два роки.