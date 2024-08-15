Через смерть актора Меттью Перрі у США провели затримання

У Південній Каліфорнії затримали одну особу та декільком людям висунули звинувачення через смерть актора Метью Перрі, зірки серіалу "Друзі".

Про це пише АР та NBC News із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Американський актор помер минулого року унаслідок випадкового передозування кетаміну.

Поліція Лос-Анджелеса заявила в травні, що вони співпрацюють з Управлінням США по боротьбі з наркотиками та Поштовою інспекційною службою США, щоб з’ясувати, чому в організмі 54-річного чоловіка було так багато хірургічної анестезії.

28 жовтня 2023 року помічник знайшов Перрі обличчям вниз у його гідромасажній ванні, і медики, яких викликали негайно, констатували смерть.

Згідно із опублікованими у грудні результатами розтину, кількість кетаміну в його крові була у кількості, яку використовують для загального наркозу під час операції.

Останніми роками цей препарат, який видався десятиліттями, став популярним для лікування депресії та тривоги.

Перрі проходив інфузійну терапію кетаміном для лікування депресії та тривоги, але його останній сеанс відбувся більш ніж за тиждень до його смерті.

Судмедексперт тоді зазначив, що кетамін в організмі Перрі "не міг походити від цієї інфузійної терапії", враховуючи його короткий період напіввиведення.