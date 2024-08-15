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Прем'єр-міністри Фінляндії та Естонії провели першу зустріч у сауні

Вони обговорили політику і підтримку України.

Прем'єр-міністри Фінляндії та Естонії провели першу зустріч у сауні
Петтері Орпо та Крістен Міхал
Фото: Петтері Орпо, Твіттер

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та його естонський колега Крістен Міхал провели свою першу зустріч у сауні в Кесаранті - це офіційна резиденція прем'єр-міністра Фінляндії. Вони обговорили політику і підтримку України.

Про це повідомив Орпо в соцмережі Х.

"Фінляндія та Естонія є найближчими союзниками. Наша підтримка України триватиме. Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів у п’ять разів, і ми будемо ще більше поглиблювати наше оборонне співробітництво", - написав Орло. 

Міхал, своєю чергою, подякував Орпо за "дуже теплий прийом" під час його першого закордонного візиту після вступу на посаду.

"Те, що два прем'єр-міністри обговорюють політику і світові справи в сауні, добре показує, наскільки ми близькі – як в культурному, так і в політичному плані", - зазначив Міхал.

 

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