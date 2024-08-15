Прем'єр-міністри Фінляндії та Естонії провели першу зустріч у сауні

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та його естонський колега Крістен Міхал провели свою першу зустріч у сауні в Кесаранті - це офіційна резиденція прем'єр-міністра Фінляндії. Вони обговорили політику і підтримку України.

Про це повідомив Орпо в соцмережі Х.

"Фінляндія та Естонія є найближчими союзниками. Наша підтримка України триватиме. Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів у п’ять разів, і ми будемо ще більше поглиблювати наше оборонне співробітництво", - написав Орло.

Welcome to Finland, @KristenMichalPM!Finland & Estonia are closest allies. We started the meeting by having a sauna at Kesäranta.🇫🇮🤝🇪🇪



Our support to Ukraine will continue. Finland has quintupled its ammunition production and we will deepen our defense cooperation even further. pic.twitter.com/upaQm3hrO6 — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) August 14, 2024

Міхал, своєю чергою, подякував Орпо за "дуже теплий прийом" під час його першого закордонного візиту після вступу на посаду.

"Те, що два прем'єр-міністри обговорюють політику і світові справи в сауні, добре показує, наскільки ми близькі – як в культурному, так і в політичному плані", - зазначив Міхал.