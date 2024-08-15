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У частині Ямайки оголосили надзвичайний стан після стрілянини банд, у якій загинуло 8 осіб

Серед загиблих ‒ семирічний хлопчик, однорічна дитина отримала поранення.

У частині Ямайки оголосили надзвичайний стан після стрілянини банд, у якій загинуло 8 осіб
Прем’єр-міністр Ямайки Ендрю Голнесс
Фото: EPA/UPG

На півдні Ямайки оголосили надзвичайний стан на два тижні після двох перестрілок банд у минулі вихідні, внаслідок яких загинуло вісім осіб та дев'ять отримали поранення, пише The Guardian.

Надзвичайний стан оголосили у південному окрузі Кларендон.

Семеро людей загинули, коли нападники відкрили безладну стрілянину на вечірці з нагоди дня народження. Восьма жертва загинула під час другої стрілянини.

Серед загиблих ‒ семирічний хлопчик, поліція також підтвердила, що однорічна дитина отримала поранення.

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Очікується, що надзвичайні заходи включатимуть нічну комендантську годину, триваліші періоди затримання без пред'явлення офіційних звинувачень і надання поліції повноважень обшукувати нерухомість без ордерів.

Міністр національної безпеки доктор Хорас Чанг пояснив нещодавні вбивства ескалацією війни за територію між бандами. За його словами, аналогічний надзвичайний стан у регіоні в листопаді 2023 року зменшив стрілянину вдвічі.

“Це можливість для уряду повністю мобілізуватись, щоб дуже серйозно зосередитися на бандах. Ми не можемо допустити нормалізації вбивств у нашій країні”, ‒ заявив прем’єр-міністр Ендрю Голнесс на пресконференції.

  • Минулого року дослідження Insight Crime поставило Ямайку на друге місце за кількістю вбивств у Латинській Америці та Карибському регіоні з показником 60,9 вбивств на 100 000 осіб, поступаючись лише невеликій острівній державі Сент-Кітс і Невіс.
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