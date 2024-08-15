Кандидати в президенти Молдови вперше складатимуть тест з румунської мови

Охочі позмагатися за посаду президента Молдови на жовтневих виборах вперше за історію країни будуть змушені довести, що повноцінно володіють румунською мовою.

Як пише видання Point.md, під час подання документів для реєстрації кандидати проходитимуть тест. Він включатиме перевірку навичок розуміння інформації побутового та офіційного характеру, вміння брати участь у розмові та відповідати на запитання, читати та розуміти тексти, закони та нормативні акти, а також написання есе на визначену тему.

Вимогу до президента володіти державною мовою у Молдові регулює 18 стаття закону про громадянство. З березня 2023 року лінгвістично некоректне поняття "молдовська мова" у конституції країни було замінене на румунську.

Вибори президента Молдови та референдум щодо євроінтеграції відбудуться 20 жовтня.