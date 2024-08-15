ГоловнаСвіт

Кандидати в президенти Молдови вперше складатимуть тест з румунської мови

Майбутній глава держави має продемонструвати комунікативні навички. 

Кандидати в президенти Молдови вперше складатимуть тест з румунської мови
Фото: EPA/UPG

Охочі позмагатися за посаду президента Молдови на жовтневих виборах вперше за історію країни будуть змушені довести, що повноцінно володіють румунською мовою.

Як пише видання Point.md, під час подання документів для реєстрації кандидати проходитимуть тест. Він включатиме перевірку навичок розуміння інформації побутового та офіційного характеру, вміння брати участь у розмові та відповідати на запитання, читати та розуміти тексти, закони та нормативні акти, а також написання есе на визначену тему.

Вимогу до президента володіти державною мовою у Молдові регулює 18 стаття закону про громадянство. З березня 2023 року лінгвістично некоректне поняття "молдовська мова" у конституції країни було замінене на румунську. 

Вибори президента Молдови та референдум щодо євроінтеграції відбудуться 20 жовтня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies