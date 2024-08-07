У Молдові проросійському блоку "Перемога" відмовили у реєстрації для участі у виборах

У Молдові блоку "Перемога" відмовили у реєстрації для участі у президентських виборах та референдумі. Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні 7 серпня.
Про це пише Newsmaker.
Згідно з постановою ЦВК, неможлива реєстрація блоку з назвою схожою з назвою іншої партії. У цьому випадку назва блоку "Перемога - Victorie" схожа на назву партії, що входить до цього блоку – Victorie. У ЦВК пояснили, щопартія Victorie входить до блоку і, відповідно, не є електоральним конкурентом блоку. Надалі партія може вийти з блоку та стати таким електоральним конкурентом.
У ухвалі також звернули увагу на те, що до блоку увійшла вже неконституційна партія «Шор», а її лідера Ілана Шора засуджено в Молдові на 15 років.
Блок «Перемога» створили у квітні 2024 року у Москві. До нього увійшли п'ять партій підконтрольних проросійському політику, засудженому в Молдові на 15 років, Ілану Шору: неконституційна партія "Шор", "Шанс", "Відродження", "Альтернативна сила порятунку Молдови" (FASM) та Victoria. Перший з'їзд блоку пройшов у Москві.
Раніше розгляд реєстрації блоку переносили через технічні помилки у наданих блоком документи.
- У червні минулого року парламент Молдови проголосував за ліквідацію партії "Шор", проте депутати партії залишилися у парламенті як незалежні. До того Конституційний суд визнав її неконституційною.
- Перед цим, 13 квітня Апеляційна палата Кишинева засудила депутата-втікача, лідера партії “Шор” Ілана Шора до 15 років в’язниці із конфіскацією майна на понад 270 млн доларів. Також суд заборонив Шору обіймати посади в банківській системі впродовж п'яти років та конфіскував його активи на користь держави.
- У березні цього року Конституційний суд Молдови дозволив членам забороненої партії "Шор" брати участь у виборах
- 1 серпня у Молдові розпочався період перед виборами президента та референдумом про євроінтеграцію, призначеними на 20 жовтня.