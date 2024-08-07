У Молдові проросійському блоку "Перемога" відмовили у реєстрації для участі у виборах

У Молдові блоку "Перемога" відмовили у реєстрації для участі у президентських виборах та референдумі. Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні 7 серпня.

Про це пише Newsmaker.

Згідно з постановою ЦВК, неможлива реєстрація блоку з назвою схожою з назвою іншої партії. У цьому випадку назва блоку "Перемога - Victorie" схожа на назву партії, що входить до цього блоку – Victorie. У ЦВК пояснили, щопартія Victorie входить до блоку і, відповідно, не є електоральним конкурентом блоку. Надалі партія може вийти з блоку та стати таким електоральним конкурентом.

У ухвалі також звернули увагу на те, що до блоку увійшла вже неконституційна партія «Шор», а її лідера Ілана Шора засуджено в Молдові на 15 років.

Блок «Перемога» створили у квітні 2024 року у Москві. До нього увійшли п'ять партій підконтрольних проросійському політику, засудженому в Молдові на 15 років, Ілану Шору: неконституційна партія "Шор", "Шанс", "Відродження", "Альтернативна сила порятунку Молдови" (FASM) та Victoria. Перший з'їзд блоку пройшов у Москві.

Раніше розгляд реєстрації блоку переносили через технічні помилки у наданих блоком документи.