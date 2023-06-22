Парламент Молдови проголосував за ліквідацію проросійської партії “Шор”

Сьогодні парламент Молдови проголосував за ліквідацію партії "Шор", проте депутати партії залишаються у парламенті як незалежні. До того Конституційний суд визнав її неконституційною.

Про це повідомляє Newsmaker.

На засіданні 22 червня парламент схвалив заходи на виконання рішення Конституційного суду Молдови щодо визнання партії "Шор" неконституційною, та проголосував за її ліквідацію.

Депутати з фракції "Шор" зберігають свої мандати, але продовжать роботу у парламенті як "незалежні". При цьому вони не можуть вступати в інші фракції, а списки запасних кандидатів партії анулювали. Депутатів "Шор" також виключили зі складу Постійного бюро, делегацій у міжнародних організаціях та групах дружби з парламентами інших країн.

Нагадаємо, 19 червня Конституційний суд Молдови оголосив рішення за запитом уряду щодо конституційності діяльності партії "Шор". Її визнали неконституційною на підставі доведених фактів незаконного фінансування партії, підкупу виборців та учасників протестів.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що “суспільство чекало на це рішення”.

13 квітня Апеляційна палата Кишинева засудила депутата-втікача, лідера партії “Шор” Ілана Шора до 15 років в’язниці із конфіскацією майна на 5 млрд леїв (понад 270 млн доларів). Також суд заборонив Шору обіймати посади в банківській системі впродовж п'яти років та конфіскував його активи на користь держави.

У 2015 році Ілана Шора засудили у справі про “крадіжку мільярда” до 7,5 років ув'язнення за шахрайство та відмивання грошей. Справа перебувала на розгляді в Апеляційній палаті Кишинева. Слухання багаторазово відтерміновували. У 2019 році Ілан Шор виїхав з Молдови. За деякими даними, наразі він перебуває в Ізраїлі.

Шор назвав рішення про ліквідацію партії "свавіллям" та заявив, що звертатиметься до ЄСПЛ.