Угорщина програла судову суперечку з Єврокомісією щодо антиміграційної політики країни

Верховний суд ЄС заявив, що Будапешт перешкоджає доступу до притулку його шукачам.

Угорщина програла судову суперечку з Європейською комісією через політику надання притулку у країні, пише Bloomberg.

Верховний суд ЄС заявив, що Будапешт перешкоджає доступу до притулку його шукачам.

Законодавство Угорщини “позбавляє громадян третіх країн або осіб без громадянства” права шукати притулку в Угорщині, йдеться у рішенні суду.

Судді заявили, що закон є “явно непропорційним втручанням” у права людей, які шукають міжнародного захисту.

Рішення, яке не може бути оскаржене, є частиною серії рішень вищого трибуналу блоку, які карають Угорщину за її жорстку антиміграційну політику. Уряду загрожують потенційні штрафи в іншій справі від ЄК, яка вимагає від суду покарати Угорщину за невиконання рішення 2020 року, яке вдарило в суть антиміграційної політики прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Останній випадок стосується позову Комісії 2021 року, в якому стверджується, що Угорщина незаконно обмежила доступ до процедури надання притулку, змусивши тих, хто шукає міжнародного захисту в країні, спочатку подати петицію в посольство Угорщини за межами ЄС.

Нагадаємо, міністри Європейського Союзу нещодавно погодили спільній підхід до надання притулку біженцям, який дозволить країнам приймати рішення про надання доступу заявникам і забезпечити процедури повернення мігрантів, які не відповідають вимогам. Відповідно до попередньої угоди, країни, які не погоджуються прийняти кваліфікованих мігрантів, повинні будуть внести 20 000 євро на людину до фонду ЄС для біженців. Лише два члени ЄС проголосували проти угоди, а четверо утрималися.

ЄС довгий час намагався знайти загальний підхід до міграції, особливо через кризи у прифронтових країнах. Приплив мігрантів − здебільшого із Сирії, Афганістану та Тунісу − зростає, навіть попри те, що 13 мільйонів українців шукали притулку у блоці після вторгнення Росії. За цей час блок також залишило близько 10 мільйонів українців.

Потік мігрантів через західні Балкани становив майже половину всіх нелегальних перетинів кордону до ЄС у 2022 році.