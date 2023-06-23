В Атлантиці знайшли уламки субмарини з туристами, які хотіли спуститися до затонулого "Титаніка"

В Атлантиці знайшли уламки субмарини, що з пʼятьма туристами на борту мала спуститися до затонулого понад 100 років тому "Титаніка". Причиною катастрофи був вибух, внаслідок чого загинули всі пʼятеро, пишуть CNN та Deutsche Welle.

Підводний човен, названий "Титаном", відправився у подорож вранці неділі та втратив звʼязок із кораблем-базою "Полярний принц" через 45 хвилин.

Берегова охорона США повідомила, що хвостовий конус субмарини та інші уламки знайшли на відстані близько 1600 футів (488 м) від носової частини "Титаніка", що лежить на глибині 13 000 футів (3,9 км) у північній частині океану.

"Поле уламків тут відповідає катастрофічній імплозії транспортного засобу", – сказав на пресконференції контрадмірал берегової охорони США Джон Маугер.

Оператор підводного судна OceanGate Expeditions опублікував заяву в четвер, в якій згадав п'ятьох осіб на борту, включно з генеральним директором та засновником OceanGate Стоктоном Рашем, британським бізнесменом Хемішем Гардінгом, французьким водолазом Полем-Анрі Наржеолем, пакистанським мільярдером Шахзаду Давудом та його сином Сулеманом Давудом.

Два роки тому OceanGate почав приймати невеликі екіпажі "громадян-вчених" на п’ятимісному мініпідводному човні. Квиток коштує 250 тисяч доларів.

Згідно з вебсайтом компанії, на 12-20 червня у Oceangate була запланована експедиція до затонулого корабля. Максимум шість відвідувачів мали відправитися та повернутися до Сент-Джонса, Ньюфаундленд, Канада.