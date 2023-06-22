Було б краще, якби НАТО формально запросило Україну до членства, - Дуда

"Це настільки серозне рішення, що воно перебуває на стадії обговорення", - зауважив польський президент.

На думку президента Польщі Анджея Дуди, було б краще, якби а саміті у Вільнюсі НАТО формально запросило Україну до членства.

Про це Дуда сказав під час інтерв'ю українським журналістам.

"Тобто якби Україна в результаті рішення цього саміту вже розпочала цей так би мовити завершальний етап де факто вступу до НАТО. Це не означає вступу до НАТО. Це не стільки світло, скільки маяк, який показує кінець шляху до НАТО", - зазначив президент Польщі.

Він зауважив, що "з іншого боку, це настільки серозне рішення, що воно перебуває на стадії обговорення". "Я побоююся, що сьогодні багато союзників будуть налаштовані скептично", - додав Дуда.

Щодо конкретних підсумків вільнюського саміту, то польський президент вважає, що "буде конкретна пропозиція (я вірю, буде прийнята всім альянсом), що Комітет Україна-НАТО буде трансформований у Раду Україна-НАТО" і що "це фактично вже вирішене питання".

Дуда пояснив що Рада буде набагато сильнішою структурою з точки зору здатності України мобілізувати НАТО. "Наприклад, дуже сильна пропозиція щодо цієї Ради полягає в тому, що Україна може вимагати її скликання в будь-який час, якщо вона вважає, що виникла загрозлива ситуація". "Це великий привілей", - сказав глава Польщі.

Він підкреслив, що "цей імпульс, який біжить від НАТО до України, має бути дуже сильним, чітким, щоб це не було повторенням того, що сталося колись, багато років тому, у Бухаресті".

"Україна потребує набагато сильнішого сигналу, і я сподіваюся, що цей сигнал буде згенерований", - додав Дуда.

Нагадаємо, на Бухарестському саміті НАТО у 2008 році Україні та Грузії відмовили в долученні до Плану дій щодо членства (ПДЧ). Тодішня декларація підкреслювала відданість політиці "відкритих дверей" для України, тобто йшлося про можливість вступу у невизначеному майбутньому.

Днями заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Україна матиме власний шлях вступу до Альянсу. А Великобританія підтримає спрощене членство нашої держави в Альянс.