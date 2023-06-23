Майже 20 опозиційних партій Індії обговорюють, як боротися з прем’єром Моді на наступних виборах

Опозиційні партії Індії проводять одну з найбільших зустрічей за останнє десятиліття, щоб обговорити стратегії боротьби з прем’єр-міністром Нарендрою Моді на національних виборах наступного літа, пише Bloomberg.

Конгрес головної федеральної опозиційної партії разом з регіональними політичними групами та комуністами проведе зустріч у східному штаті Біхар. Політична сила Моді “Народна партія Індії” (НПІ) виграла два виборчі перегони поспіль, а також має низку перемог на виборах у штатах країни.

Це одна з найбільших зустрічей після того, як Моді вперше прийшов до влади в 2014 році, у переговорах у п’ятницю взяли участь близько 20 партій.

Політичні альянси стають дедалі важливішими для цих опозиційних партій, які не можуть дозволити собі подолати Моді та НПІ лише за допомогою передвиборчих кампаній. Однак ідеологічні розбіжності та сильна регіональна спрямованість деяких із цих партій часто стояли на шляху єдності, що призводило до поразок на виборах.“Усі партії, які працюють над збереженням конституції, сходяться на одній позиції з багатьох питань. Поки що у нас є дата, місце і домовленість, що очільники кожної зі сторін будуть присутні на зустрічі”, − сказав Дерек О’Браєн, лідер однієї з опозиційних партій “Трінамол Конгрес” у Західній Бенгалії.

Його політична сила “прагне отримати імпульс” перед виборами у 2024 році після рідкісної перемоги в південному штаті Карнатака в травні. Результати виборів вказують на те, що висока інфляція та безробіття все ще можуть становити ризик для Моді на майбутніх виборах у штаті наприкінці року та національних виборах.

Політична арифметика може спрацювати на їхню користь. Партії, які не входять до НПІ, керують приблизно половиною з 30 штатів Індії, особливо на сході та півдні, де підтримка Моді не домінує. Вони отримали понад 55% голосів на виборах 2019 року.

Нагадаємо, індійський суд викликав журналістів BBC через документальний фільм про премʼєра Моді. Стрічка стосувалась антимусульманських протестів у очолюваному ним штаті, внаслідок яких загинули близько 1000 осіб.