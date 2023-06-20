Президент призначив послів у Бразилії, Індії та Колумбії

Президент Володимир Зеленський призначив послів до Індії, Бразилії та Колумбії. Відповідні укази підписані 20 червня.

Амбасадором до Індії став Олександр Поліщук. Зараз зʼясовується, про кого саме йдеться, але людина з таким імʼям є заступником міністра оборони.

Послом до Колумбії за сумісництвом став посол у Республіці Перу Полюхович Юрій.

А послом у Бразилії – Андрій Мельник, колишній амбасадор у Німеччині. У травні Мельник отримав агреман на призначення від бразильського уряду. На цій посаді він критикував Німеччину за недостатню допомогу Україні у відбитті російської агресії.

Втім, і після звільнення з посади посла Мельник продовжив критикувати німецьких політиків за їх проросійську позицію. До нині він був заступником міністра закордонних справ.

Всі три країни є пріоритетними для Києва у розбудові відносин, оскільки раніше мали близькі звʼязки з Росією або були "нейтральними". Наприклад, Індія була одним із найбільших покупців російської зброї. Знову обраний президент Бразилії Лула да Сілва спершу говорив, що у війні Росії проти України займає "сторону миру", але згодом змінив риторику на більш проукраїнську.

Колумбію, як і інші країни Південної Америки, Київ прагне залучити до підтримки Формули миру.