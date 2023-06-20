Росія намагалася вбити розвідника-перебіжчика в США в 2020 році, – ЗМІ

В 2020 році РФ намагалась вбити у Флориді перебіжчика, який понад десять років тому був високопоставленим чиновником російської розвідки.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що таким чином російська розвідка була готова перетнути межу, якої вони раніше уникали – вбивство цінного для уряду США інформатора на американській землі.

За словами трьох колишніх високопоставлених американських чиновників, які на умовах анонімності обговорили аспекти таємної змови, вбивство не вдалось, але наслідки переросли у взаємну відплату з боку США і Росії. Були застосовані санкції та видворення, зокрема високопосадовців розвідки в Москві та Вашингтоні.

Ціллю вбивства був колишній офіцер російської розвідки Олександр Потєєв. Він розкрив інформацію, яка призвела до багаторічного розслідування ФБР. В результаті в 2010 році в пастку потрапили 11 шпигунів, які жили під глибоким прикриттям у передмістях і містах уздовж східного узбережжя. Вони мали вигадані імена та працювали на звичайних роботах у рамках спроби Зовнішньої розвідки Росії зібрати інформацію та завербувати більше агентів.

У підсумку 10 з 11 шпигунів були заарештовані та видворені до Росії. В обмін на це Москва звільнила чотирьох російських полонених, у тому числі Сергія Скрипаля, колишнього полковника військової розвідки, засудженого в 2006 році за продаж секретів Великобританії.

Історія цього замаху буде розкрита в британському виданні книги “Шпигуни: епічна війна розвідки між Сходом і Заходом”.

Олександр Потєєв втік до США та зник, у 2016 році російські ЗМІ повідомили, що він мертвий. Але в 2018 році він отримав ліцензію на риболовлю та зареєструвався як республіканець, щоб мати змогу голосувати під своїм справжнім іменем. У 2018 році інформаційне видання повідомило про місцезнаходження пана Потєєва.

Російські спецслужби намагались підготувати замах на Потєєва, але їхній агент, мексиканський вчений, зазнав невдачі і був розкритий.

Нагадаємо, представники близько 20 найбільших розвідувальних агенцій світу провели таємну зустріч на полях безпекового форуму "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі 2-4 червня. Уряд Сінгапуру проводить подібні зустрічі уже кілька років поспіль в рамках форуму, але раніше про них не повідомляли.