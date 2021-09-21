Великобританія висунула звинувачення третьому підозрюваному в отруєнні Скрипаля

Поліція Великобританії висунула звинувачення третьому підозрюваному в отруєнні екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля - генерал-майору ГРУ Денису Сергєєву.

Про це повідомляється на сайті міської поліції Лондона.

Британські газети ще в лютому 2019 року повідомили, що одночасно з російськими кілерами "Олександром Петровим" (Олександр Мишкін) і "Русланом Бошировим" (Анатолій Чепіга) до Лондона прибув якийсь "Сергій Федотов", який також брав участь в операції.

Згодом виявилося, що насправді "Федотова" звати Денис Сергеєв і він має звання генерал-майора і служить у ГРУ. Він був керівником оперативної групи й, будучи в Лондоні 2-4 березня 2018 року, підтримував зв'язок з офіцерами в Москві.

Фото: met.police.uk

Фото: met.police.uk

Лондонська поліція через два роки підтвердила цю інформацію.

"Поліція вивчає знайдені докази того, що "Сергій Федотов" - це псевдонім Дениса Сергєєва і що він є співробітником російської військової розвідки ГРУ. Зібрані докази також свідчать про те, що "Руслан Боширов" та "Олександр Петров" є псевдонімами Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна відповідно, і що ці особи є членами ГРУ", - сказано в повідомленні.

Сергеєву-Федотову інкримінують:

змову з метою вбивства Сергія Скрипаля;

замах на вбивство Сергія Скрипаля, Юлії Скрипаль та Ніка Бейлі (сержант поліції, який першим оглядав дім Скрипалів та отруївся "Новичком");

заподіяння Юлії Скрипаль та Ніку Бейлі тяжких тілесних ушкоджень;

володіння та використання забороненої хімічної зброї.

Нагадаємо, колишній подвійний агент Сергій Скіпаль і його дочка Юлія були отруєні в англійському Солсбері в березні 2018 року.

За даними Лондона, за отруєнням Скрипалів стоїть Росія, а виконавцями злочину виявилися офіцери ГРУ - "Олександр Петров" і "Руслан Боширов" (справжні імена - Анатолій Чепіга й Олександр Мишкін). Вони прибули до Великої Британії за фальшивими документами, нанесли отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - на дверну ручку будинку Скрипаля.

Скрипалі пройшли тривале лікування, і їхні життя вдалося врятувати. Але 8 липня 2018 року від "Новачка" померла 44-річна Дон Стерджесс, що стала випадковою жертвою отруйників.

Москва відкидає звинувачення. Президент РФ Володимир Путін називав Петрова і Боширова приватними особами, що не мають стосунку до розвідки. Після його заяви обидва побували в ефірі державного телеканалу RT і заявили, що їздили в Солсбері як туристи.