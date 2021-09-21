Туреччина не визнає вибори до Держдуми Росії в окупованому Криму

"Результати виборів що відбулися 17-19 вересня у Криму, стосовно не мають юридичної сили для Туреччини".

Туреччина не визнає результатів виборів до Державної думи Російської Федерації, які відбулися 17-19 вересня в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві на сайті турецького Міністерства закордонних справ.

"Туреччина, як і раніше, підтримує територіальну цілісність України та не визнає незаконної анексії Криму. Відповідно, результати виборів до Державної думи Росії, що відбулися 17-19 вересня 2021 року також у Криму, стосовно Криму не мають юридичної сили для Туреччини", - заявив прессекретар МЗС Туреччини, посол Танжу Білгіч.

Нагадаємо, раніше Європейська Рада заявила, що ЄС не визнає російські вибори в окупованому Криму та на Донбасі. З аналогічною заявою виступили також Велика Британія та США.

Вибори до Держдуми РФ тривали з 17 по 19 вересня. Голосування проходило, серед іншого, на території Криму, який є окупованою українською територією. Росія також долучила до голосування мешканців окупованих районів Донбасу, яким видала паспорти РФ. Російські ЗМІ повідомили, що у Ростовській області деяким виборцям, які приїхали голосувати з Донбасу, видавали російські паспорти прямо перед дільницею. У цій області від "Єдиної Росії" балотувався колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай.

Міністерство закордонних справ України попередило, що ці вибори мають сумнівну легітимність, Україна запровадить санкції через проведення виборів у Державну думу на цих територіях.