Великобританія засудила російські вибори на окупованих територіях України

Вибори до російської Думи є серйозним кроком назад для демократичних свобод у Росії.

Великобританія засуджує проведення незаконних виборів до російської Держдуми в окупованому Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Про це йдетьсяу заяві, оприлюдненій на сайті Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності на́цій Великої Британії.

У документі зазначається, що вибори до російської Думи є серйозним кроком назад для демократичних свобод у Росії.

“Заходи, які вживає російська влада з метою маргіналізації громадянського суспільства, припинення мовлення незалежних ЗМІ та відсторонення справжніх кандидатів від опозиції від участі у виборах, підривають політичну множинність та суперечать міжнародним зобов’язанням, які Росія взяла на себе”, - мовиться у заяві.

Лондон розчарований надмірними обмеженнями, які Москва запровадила щодо спостережень за виборами у тому числі міжнародними спостерігачами..

"Ми засуджуємо проведення цих виборів на суверенній території України та повторюємо, що анексія Криму Росією у березні 2014 року була незаконною та нелегітимною, і залишається такою донині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, незаконні вибори засудили та відмовились визнавати низка країн, зокрема Сполучені Штати. З окремою заявою, у якій засуджуються дії Росії, виступив також Європейський союз.

Вибори до Держдуми РФ тривали з 17 по 19 вересня. Голосування проходило, серед іншого, на території Криму, який є окупованою українською територією. Росія також долучила до голосування мешканців окупованих районів Донбасу. В ході голосування були зафіксовані масові порушення.

Російські ЗМІ повідомили, що у Ростовській області Росії деяким виборцям, які приїхали голосувати окупованих територій Донбасу, видавали російські паспорти прямо перед дільницею. У цій області від "Єдиної Росії" балотувався колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай.

Міністерство закордонних справ України попередило, що ці вибори мають сумнівну легітимність, Україна запровадить санкції через проведення виборів у Державну думу на цих територіях.