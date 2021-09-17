Україна запровадить санкції за вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях, - Данілов

Санкції буде застосовано і до іноземців, які братимуть участь у незаконному виборчому процесі.

Україна запровадить санкції через проведення виборів у Державну думу Російської Федерації в окупованих Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Про це на брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки заявив Олексій Данілов.

"Переважно санкції стосуються виборів до Держдуми в Криму і на Донбасі. Всі учасники цього процесу, члени комісій, агітатори, спостерігачі, - всі вони будуть під санкціями. Санкції найближчим часом через указ президента будуть застосовані", - заявив секретар РНБО.

Данілов уточнив, що санкції буде застосовано до 12 осіб.

Також Україна запроваджуватиме санкції проти іноземців, якщо ті братимуть участь у виборчому процесі до Держдуми в ОРДЛО та Криму.

"Крім того, ми маємо бажання попередити всіх іноземних громадян, які мають бажання приймати участь в цьому фарсі на території Донецької та Луганської областей, на території Криму, якщо вони там з’являться в якості офіційних спостерігачів, або якихось інших осіб під час виборів", - сказав Олексій Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що в цьому разі Україна ігноруватиме імунітет іноземних осіб.

"Незалежно від того, чи будуть вони сенаторами, чи будуть вони якимись іншими посадовими, чи іншими особами та мати той, чи інший імунітет - вони обов’язково, ми попереджаємо, обов'язково будуть під санкціями нашої країни”, - додав Данілов.

Він зазначив, що сьогодні в Україні є інформація про громадян низки країн, які планують виступити у ролі спостерігачів на виборах в тимчасово окупованих територіях.

"Ми маємо інформацію про певних громадян Франції, Венесуели, Сербії та інших країн, які хочуть приїхати як спостерігачі на виборах на цю територію. Я ще раз наполягаю, всі вони без виключення будуть під санкціями нашої країни", - заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, вибори до Держдуми РФ почалися 17 вересня і триватимуть три дні. Росія дозволяє обиратися депутатам з Криму, який є окупованою українською територією, а також роздає свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі і заявляє, що вони зможуть проголосувати. Наприклад, у Ростовській області від "Єдиної Росії" балотуватиметься колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай. Всього в ОРДЛО, за попередніми даними, проживають близько 1,6 млн жителів, проте точних даних немає.

Міністерство закордонних справ України попередило, що ці вибори мають сумнівну легітимність, оскільки декілька округів розташовані на території окупованого Криму та міста Севастополя, а до голосування також допущені українські громадяни з окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Україна закликала іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій.