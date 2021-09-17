Мельник буде наполягати на поверненні статті про "фіктивне підприємництво"

"Я доведу необхідність цієї статті на практичних прикладах у найкоротший термін".

Голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник буде ініціювати повернення у Кримінальний кодекс статті щодо "фіктивного підприємництва" оскільки вважає, що це дозволить ефективно протидіяти діяльності фірми, які використовують для легалізації коштів і у схемах незаконного повернення податків – так званих "скруток".

Про це він розповів інтерв’ю для LB.ua.

"100%. Тільки-но закон 3959-1 (Проект Закону про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України, - LB.ua) буде прийнятий і Бюро почне працювати, я доведу необхідність цієї статті на практичних прикладах у найкоротший термін", - сказав він у відповідь на питання: "Чи будете наполягати на поверненні до неї?".

Зокрема голова Бюро вважає, що ця стаття вирішить проблему діяльності так званих "фірм-скруток" у кримінально-правовий спосіб. "Адже поки ми будемо намагатися змінити закони, наприклад, у частині реєстрації фірм, вони змінять схеми, а злочинна діяльність буде продовжуватись", - сказав Вадим Мельник.

Він також зазначив, що зараз ефективно протидіяти діяльності таких фірм фактично неможливо.

"Читайте уважно фабулу статті - це створення суб'єктів підприємництва для прикриття незаконної діяльності. І всі нинішні фірми-скрутки (фіктивні фірми, які використовують для легалізації коштів і у схемах незаконного повернення податків, - LB.ua) чітко підпадають під цю фабулу. От у нас зараз питання - як протидіяти таким фірмам, які фактично не працюють, існують на папері й обслуговують певні операції? Зараз фактично ніяк. Тому я не кажу, що треба повернути цю статтю. Треба повернути покарання за цей вид злочинної діяльності", - додав голова БЕБ.

Нагадаємо, що у 2019 році Верховна Рада прийняла Закон №1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес", яким з Кримінального кодексу України виключено ст. 205 щодо фіктивного підприємництва.

Своєрідне трактування статті різними правоохоронними органами до "декриміналізації" призводило до зловживання її застосування на практиці.