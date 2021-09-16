"Інтер" отримав п'яту перевірку за радянські фільми

Телеканал ігнорує закон "Про телебачення і радіомовлення".

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення у четвер, 16 вересня, призначила телеканалу "Інтер" позапланову безвиїзну перевірку.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

Перевірка, яка проходитиме 4-18 жовтня, пов'язана з показом радянських фільмів за участю осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Серед них - Микита Михалков, Йосип Кобзон, Борис Клюєв, Михайло Боярський, Ірина Альфорова, Аліса Фрейндліх, Олег Табаков, Василь Лановий, Валентина Тализіна, Наталія Варлей, Борис Щербакова, Віра Алентова.

Показ таких фільмів заборонено законом "Про телебачення і радіомовлення"

Нагадаємо, що останню перевірку "Інтеру" за аналогічне порушення було призначено на засіданні 2 вересня. Загалом це уже п'ята подібна перевірка цього року.

Телеканал "Інтер" існує з 1996 року. Він входить до медійної групи Inter Media Group разом з "К1", "К2", "Мега", "Піксель" та іншими телеканалами. Його власниками є Дмитро Фірташ, Сергій Льовочкін, Валерій Хорошковський та Світлана Плужнікова.