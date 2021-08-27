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Герасим'юк: телеканал "Наш" покарали не за Симоненка, а за систематичну "скабєєвщину"

"Ми це зробили не через передачу за участю Петра Симоненка. Це була остання крапля".

Герасим'юк: телеканал "Наш" покарали не за Симоненка, а за систематичну "скабєєвщину"
Фото: brotv.net

Голова Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк пояснила, що регулятор ініціював позов про анулювання ліцензії телеканалу "Наш" через систематичну "скабєєвщину" в його ефірі, а не через висловлювання окремого гостя.

Про це вона сказала в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми ухвалили рішення про скасування ліцензії для телеканалу «Наш» <...> за «скабєєвщину». Ми це зробили не через передачу за участю Петра Симоненка, як пишуть. Це була остання крапля. Вони робили багато подібних речей. Це симптоматична і систематична робота. Відповідно, вони заслужили на такі санкції", - сказала вона.

Герасим'юк вважає, що журналісти, які вели той ефір, мали б балансувати думку гостя своїми запитаннями, але цього не зробили.

"Мало того, журналісти ще й підспівували йому. Ведучий, не можу згадати його прізвище, хоча він однозначно вважає себе зіркою (читала якийсь його пост), каже: мовляв, якби зараз могли побудувати двадцять таких ДніпроГЕСів, які побудувала колись Комуністична партія, то ми б зрозуміли, чому відбувається декомунізація. Не збагну, що там у голові в цього молодого чоловіка… Може б, він ще про Біломорканал згадав, на будівництві якого загинуло стільки людей… Можливо, це через недосвідченість, але хіба можна допускати в політичні речі недосвідчених людей?" – сказала голова Нацради.

Нагадаємо, що 19 серпня Нацрада вирішила ініціювати позов до суду про анулювання ліцензії ТОВ "Наш 365" (канал "Наш").

Це сталося за результатами перевірки ефіру з комуністом Петром Симоненком 4 травня 2021 року, під час якого колишній депутат, зокрема, вороже висловлювався про Православну церкву України, а українську владу називав фашистською.

За останні кілька місяців "Наш" отримав від Нацради щонайменше чотири попередження та три штрафи за подібні порушення.

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