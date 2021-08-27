Порошенко про національну ідею України: сильна європейська держава і суспільство відповідальних громадян

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів про своє бачення національної ідеї України у межах інтерв'ю "Українській правді" в спецпроєкті до 30-річчя Незалежності.

"Дискусія про «національну ідею» нагадує мені пошук квітки папороті. Ніхто не бачив, як цвіте та рослина, і ніхто ще не знайшов скрижалів, на яких викарбувано нашу національну ідею. Її не можна виписати в законі, впровадити президентським указом чи запатентувати як винахід Академії наук. Втім, поки вчені, політики, журналісти ламали списи і зривали голос, національна ідея склалася природнім шляхом. Це – свобода, права людини, незалежність і добробут, які повною мірою будуть гарантовані лише тоді, коли Україна стане членом ЄС та НАТО", – заявив Порошенко.

На думку політика, національна ідея України є українсько-європейською.

"Найсвіжіші опитування громадської думки показали рекордну підтримку українцями вступу до ЄС та Північноатлантичного альянсу. Але від Радянського Союзу Європейський Союз і відрізняється саме тим, що там не ходять строєм. Тому решта має природне законне право і не погоджуватися з таким формулюванням національної ідеї. Але вибір більшості очевидний, і вектор руху незмінний", – заявив він.

Порошенко вивів "формулу" національної ідеї: "Побудова розвинутої, сильної, комфортної, національної, європейської держави із суспільством відповідальних громадян".

"Розвинута» – значить, вільна ринкова економіка і сучасний науково-технологічний рівень. «Сильна» – це армія і спеціальні служби, які здатні гарантувати національну безпеку. «Комфортна» – країна, де поважають приватну власність, дотримуються прав і свобод. «Національна» – ми сотні років були бездержавною нацією, нашу ідентичність знищували, а культурно-історичну спадщину розкрадали; місія наших поколінь – відновити втрачене, зберегти набуте і передати це дітям та онукам.«Європейська» – ми завжди були частиною цієї цивілізації де-факто, зараз маємо оформити це де-юре».«Нарешті, нації стають успішними лише тоді, коли громадяни відчувають свою відповідальність за вибір, за дії і бездіяльність. Аморфність же і патерналізм призводять до «какая разніца». Лише свідомий громадянин здатен в критичний момент поставити інтереси власної країни над особистими", – зазначив Порошенко.