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Новий посол Ізраїлю підготував до відкриття найбільший єврейський центр у Києві

Встановлення мезузи біля входу в новий центр відбулося в день народження засновника хасидизму.

Фото: надано посольством Ізраїлю в Україні

Надзвичайний та повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський разом з головним рабином Києва Беніаміном Марковичем встановили оберіг зі словами Тори біля входу в новий, найбільший в столиці і Центральній Україні центр Київської єврейської громади.

Фото: надано посольством Ізраїлю в Україні

У заході взяли участь почесний консул Ізраїлю в Західному регіоні України Олег Вишняков і голова українського представництва Єврейського Національного Фонду ККЛ-Україна Йонатан Бен Дор, інформує пресслужба посольства Ізраїлю в Україні.

"Відкриття синагоги і нового громадського центру є яскравим і важливим доказом розквіту і розвитку єврейського життя в Україні", - заявив посол Ізраїлю, після чого символічно забив перший цвях для зміцнення мезузи - оберега на одвірку вхідних дверей.

Фото: надано посольством Ізраїлю в Україні

Після офіційної частини рабин Маркович провів дипломатів по території громадського центру і показав проєкт.

"Дуже важливо, що ми встановили мезузу саме сьогодні, в Хай Елул, в день народження засновника хасидизму - Бааль Шем Това, і засновника руху Хабад, першого Любавічеського ребе - Шнеур Залмана з Ляд. І символічно, що ми це робимо невдовзі після Дня Незалежності України. Обидва вони поховані в Україні, і для них важлива була Україна. Я пишаюся тим, що ми зможемо допомагати українцям більше дізнаватися про нашу культуру" - зазначив Беніамін Маркович.

Рабин і Міхаель Бродський також обговорили актуальні питання і проблеми, включаючи паломництво євреїв в Україну.

Фото: надано посольством Ізраїлю в Україні

Фото: надано посольством Ізраїлю в Україні

"Незважаючи на те, що відкриття нового центру ще попереду, вже тепер київська єврейська громада допомагає нужденним. Сюди кілька разів на місяць приходять за продуктовими наборами потребуючі, а також ми вже приймали деяких туристів-паломників, які перед поїздкою до Умані досліджували єврейський Київ", - розповів речник єврейської громади Леонід Барац.

Фото: надано посольством Ізраїлю в Україні

Фото: надано посольством Ізраїлю в Україні

Нагадаємо, на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана.

Указом Президента України Рош-га-Шана визнано загальнодержавним святом.

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