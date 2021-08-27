Нападник на Порошенка знову не з'явився у Печерський відділок поліції, – адвокати

"Тітушка", який скоїв напад на Петра Порошенка, не з’явився у Печерський райвідділ поліції попри те, що правоохоронці обіцяли, що сьогодні він прибуде для слідчих дій. Про це повідомили адвокати п’ятого президента.

Вони вважають, що виконавця цього політичного замовлення переховують, і він фактично стає "Чаусом номер два", йдеться у повідомленні пресслужби "Євросолідарності".

"Ми знаходимося зараз біля Печерського управління поліції, прийшли ми сюди відповідно до обіцянки, яку нам дали дізнавачі сектору дізнання поліції, що сьогодні о 14 годині мало бути повідомлено про підозру нападнику на п’ятого Президента Петра Порошенка, якого зараз всі називають «зеленим тітушкою». Але ніхто не з’явився, представники дізнання Печерського управління поліції зараз перестали відповідати на дзвінки і на повідомлення", – повідомив Ігор Головань.

Він припустив, що замовники можуть мати вплив на правоохоронців.

"Я не думаю, що цей нападник зараз дійсно на волі, його скоріше за все десь утримують і обробляють, побоюючися, щоб він не видав своїх замовників", – заявив він.

"Ми всі розуміємо, що це сталося саме через політичну діяльність Петра Порошенка, а не тому, що якась дивна людина з дивним бекграундом раптом з особистих хуліганських мотивів вирішила так вчинити. Чим більше проходить часу, тим менше в нас питань залишається до самого нападника. З ним вже зараз все зрозуміло. Поліція фактично спускає справу на гальмах, незважаючи на всі їхні запевнення, що вони працюють, що буде повідомлено про підозру. Ми бачимо, що спочатку свідомо занижено кваліфікацію, справу видають за хуліганство. Навіть зараз підозра щодо хуліганства не вручена", – наголосив Ілля Новіков.

Депутат Київради, ветеран АТО Олександр Погребиський нагадав, що поліції під час скоєння нападу на Порошенка взагалі не було поряд: "Затримали цього чоловіка співробітники УДО і допомагали це робити учасники війни, які були там поряд. Десять хвилин шукали співробітників поліції, які б змогли як люди, які уповноважені це робити, його затримати. Натомість ми всі бачили, як затриманого дуже швидко відвели в бік Офісу президента. Це зафіксовано, це є на відео. За нашою інформацією, він там знаходився близько кількох годин. Що там можна робити? Оскільки тут у райвідділі поліції його не було через дві години, коли сюди прийшов писати заяву депутат Київради Віктор Кононенко про скоєння злочину. Тобто це прикривається на найвищому рівні".