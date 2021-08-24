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Провокатор кинув зеленкою в Петра Порошенка

Інцидент трапився під час вшанування Героїв Небесної Сотні, яке відбувалося разом з родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля.

Провокатор кинув зеленкою в Петра Порошенка
Фото: eurosolidarity.org

Провокатор кинув зеленкою в лідера опозиційної партії "Євросолідарність" Петра Порошенка.

Інцидент трапився під час вшанування разом з родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля Героїв Небесної Сотні, повідомили в пресслужбі "ЄС".

“Російські і провладні телеграм-канали повідомили про це одночасно – буквально через хвилину після того, як це сталося. Зафіксоване нами відео свідчить, що поліція повела провокатора на вулицю Банкову і там сховала”, – йдеться у повідомленні.

Наразі нападника затримано, його особа встановлюється.

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