Фото: mvs.gov.ua

У Київській області завершився перший спеціальний курс підготовки снайперів.У проведенні курсу значну допомогу надали інструктори Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні (операція “UNIFIER”).

Як повідомили у МВС, гвардійські снайпери відпрацьовували всі етапи снайпінгу, починаючи з вибору та облаштування снайперської позиції, прихованого пересування та маскування, військової топографії та закінчуючи удосконаленням практичних навичок щодо ведення вогню по різноманітних цілях і його корегування.

Фото: mvs.gov.ua

“Це був важкий курс, ви повинні бути тільки гордими за проходження цього курсу, в майбутньому ми будемо мати такі стандарти, яким вас навчили зараз, так що будьте дуже гордими. Снайперська справа це завжди розвинуті технології й методики. Майте на увазі, що треба весь час навчатися, весь час практикуватися. Так що продовжуйте в тому ж самому дусі, як і протягом курсу”, – розповів гвардійцям начальник служби координації підготовки снайперів ГУ НГУ полковник Микола Шерстюк.

Снайпери перейняли навчальну програму за системою НАТО та передали канадським колегам досвід, набутий у бойових діях.

Новий курс став підґрунтям для створення навчальної програми базової підготовки снайперів, що відповідатиме стандартам НАТО.

Фото: mvs.gov.ua

На кожному етапі підготовки учасники курсу після освоєння теорії та практики проходили залікові стандарти на виконання яких мали лише декілька спроб. Підсумком підготовки стало виконання комплексного тактичного завдання.

Після складання стандартів та виконання підсумкового комплексного снайперського завдання з бойовою стрільбою курсанти отримали сертифікати та посвідчення про проходження спеціального курсу підготовки снайперів.

Фото: mvs.gov.ua/

“Далі відповідальність за розвиток снайпінгу в Нацгвардії лежить саме на вас. Цей курс був важким і робота теж буде важка, але ваші вороги, наші вороги, не сплять. Я бажаю вам найкращого у вашій дисципліні й гарної служби, коли ви повернетесь до своїх підрозділів”, – сказав представник канадської сторони.

Нагадаємо, Національна гвардія України розпочала розробку доктрини за принципами НАТО за участю американських і канадських радників.