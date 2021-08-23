​Що не так з російським літакобудуванням, або Що стоїть за загибеллю Іл-112В
​Що не так з російським літакобудуванням, або Що стоїть за загибеллю Іл-112В
Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні
Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні
Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України"
Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України"
З Кабула прибув другий евакуаційний борт з українцями
З Кабула прибув другий евакуаційний борт з українцями
Кличка у “Борисполі” не пустили на протокольну зустріч з Меркель
Кличка у “Борисполі” не пустили на протокольну зустріч з Меркель
Олег Покальчук: “Цінності – це тільки те, за що ти готовий заплатити життям”
Олег Покальчук: “Цінності – це тільки те, за що ти готовий заплатити життям”
Ангела Меркель і Орден Свободи
Ангела Меркель і Орден Свободи
«Ані помитися, ані підмитися». Як вода стане інструментом деокупації Криму
«Ані помитися, ані підмитися». Як вода стане інструментом деокупації Криму
Людина системи. Бюро економічної безпеки очолив податківець з понад 20-річним стажем
Людина системи. Бюро економічної безпеки очолив податківець з понад 20-річним стажем
ГоловнаСуспільствоЖиття

Нацгвардійці завершили курс з підготовки снайперів за участі канадських інструкторів

На базі курсу створять навчальну програму базової підготовки снайперів за стандартами НАТО.

Фото: mvs.gov.ua

У Київській області завершився перший спеціальний курс підготовки снайперів.У проведенні курсу значну допомогу надали інструктори Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні (операція “UNIFIER”).

Як повідомили у МВС, гвардійські снайпери відпрацьовували всі етапи снайпінгу, починаючи з вибору та облаштування снайперської позиції, прихованого пересування та маскування, військової топографії та закінчуючи удосконаленням практичних навичок щодо ведення вогню по різноманітних цілях і його корегування.

Фото: mvs.gov.ua

“Це був важкий курс, ви повинні бути тільки гордими за проходження цього курсу, в майбутньому ми будемо мати такі стандарти, яким вас навчили зараз, так що будьте дуже гордими. Снайперська справа це завжди розвинуті технології й методики. Майте на увазі, що треба весь час навчатися, весь час практикуватися. Так що продовжуйте в тому ж самому дусі, як і протягом курсу”, – розповів гвардійцям начальник служби координації підготовки снайперів ГУ НГУ полковник Микола Шерстюк.

Снайпери перейняли навчальну програму за системою НАТО та передали канадським колегам досвід, набутий у бойових діях.

Новий курс став підґрунтям для створення навчальної програми базової підготовки снайперів, що відповідатиме стандартам НАТО.

Фото: mvs.gov.ua

На кожному етапі підготовки учасники курсу після освоєння теорії та практики проходили залікові стандарти на виконання яких мали лише декілька спроб. Підсумком підготовки стало виконання комплексного тактичного завдання.

Після складання стандартів та виконання підсумкового комплексного снайперського завдання з бойовою стрільбою курсанти отримали сертифікати та посвідчення про проходження спеціального курсу підготовки снайперів.

Фото: mvs.gov.ua/

“Далі відповідальність за розвиток снайпінгу в Нацгвардії лежить саме на вас. Цей курс був важким і робота теж буде важка, але ваші вороги, наші вороги, не сплять. Я бажаю вам найкращого у вашій дисципліні й гарної служби, коли ви повернетесь до своїх підрозділів”, – сказав представник канадської сторони.

Нагадаємо, Національна гвардія України розпочала розробку доктрини за принципами НАТО за участю американських і канадських радників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також