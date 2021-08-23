Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві урочисто підняли найбільший державний прапор України. Прапор встановлено на території Меморіального комплексу “Національний музей історії України в Другій світовій війні”.

Церемонія відбулася з нагоди Дня Державного Прапора України. У ній взяли участь ветерани-захисники України, депутати Київради, представники столичної влади, повідомили у Київраді.

Також під час церемонії, вже за традицією, мер столиці вручив 30 паспортів 16-річним талановитим киянам.

Фото: kyivcity.gov.ua

“Радий вітати усіх в День Державного Прапора України! Рік тому тут, на печерських пагорбах, ми підняли найбільший і найвищий український прапор, який видно з багатьох куточків нашого міста! Багато часу і багато зусиль потрібно було, щоб втілити цей проект. Щоб над столицею України майорів наш державний прапор – один із головних символів нашої країни. І сьогодні цим прапором можуть милуватися і вдень, і вночі кияни та гості нашого міста”, – зазначив міський голова Києва Віталій Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Він нагадав, що до 30-ої річниці незалежності України на флагштоку встановили новий тризуб. Конструкція оновленого тризуба, що виготовили на одному зі столичних підприємств, – більш легка та оснащена поворотним механізмом.

“І я радий, що ми започаткували таку добру традицію, у День прапора та в переддень Дня Незалежності збиратися в цьому гарному місці, вручати паспорти нашій талановитій молоді і розпочинати святкування. І для мене честь сьогодні підіймати наш державний прапор разом із ветеранами АТО/ООС, з нашими захисниками”, – сказав Кличко.

Мер також зазначив, що державний прапор для українців, це не просто національний символ.

Фото: kyivcity.gov.ua

“Для нас, українців, державний прапор – це оберіг. Оберіг для наших захисників, які відстоюють незалежність і територіальну цілісність України на сході держави. Оберіг для тих, хто боровся за європейський вибір України під час Революції Гідності. Це – оберіг для наших талановитих спортсменів, які представляють Україну на олімпіадах та чемпіонатах. Це – символ перемоги і сили духу, який встановлюють українські альпіністи, коли підкорюють чергову вершину. Присвятивши багато років великому спорту, я, як ніхто, знаю, яку підтримку та силу до перемоги дає наш жовто-блакитний стяг. Рівняємося на наш величний прапор! Вітаю всіх з Днем Державного Прапора та з Днем Незалежності України! Слава Україні!”, – наголосив Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, за участі президента Володимира Зеленського Державний прапор України підняли у географічному центрі України – селі Мар’янівка Черкаської області.