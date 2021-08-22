Завтра у Києві відновить роботу фунікулер

23 серпня у Києві о 12:00 відновлюється робота фунікулеру після щорічного планового ремонту та випробувань.

Про це повідомляє комунальне підприємство “Київпастранс”.

“Під час щорічного закриття система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла статичні та динамічні випробування під великим навантаженням”, – йдеться у повідомленні.

Також фахівці обстежили колії, контактну мережу і виконали поточний ремонт вагонів підйомників.

Ремонтні роботи проводяться щороку влітку через найменший пасажиропотік. В липні-серпні фунікулером користуються до 2 000 пасажирів на день – це майже вдвічі менше, ніж в інші сезони.

Київський фунікулер – фунікулерна система, що з’єднує історичне Верхнє місто та Поділ у Києві. Лінія складається з двох станцій.

Урочисте відкриття фунікулера відбулося 7 травня 1906 року. Спочатку він називався Михайлівським механічним підйомом і з’єднував верхню терасу Володимирської гірки та вулицю Боричів Тік. У 1928 році фунікулер було реконструйовано, лінію продовжено ще на тридцять вісім метрів до вулиці Петра Сагайдачного.