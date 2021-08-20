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У КМДА заявили про поширення недостовірної інформації столичною прокуратурою

Міська влада знову повідомила про тиск.

У КМДА заявили про поширення недостовірної інформації столичною прокуратурою

Київська міська державна адміністрація заявила про поширення недостовірної інформації пресслужбою столичної міської прокуратури. Ця інформація стосується обшуків, що пройшли 19 серпня в Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА, КП "Спецжитлофонд" та КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

На сайті КМДА пояснили, що в повідомленні, поширеному публічно, зокрема, зазначається, що проведені підконтрольні закупівлі завдали місцевому бюджету мільйонні збитки.

"Однак КП «Спецжитлофонд» та КП «Житлоінвестбуд-УКБ» діють при проведенні публічних закупівель як самостійні суб’єкти господарювання, а відтак вплив посадових осіб Департаменту будівництва та житлового забезпечення на проведення процедур закупівель неможливий. А взаємовідносини між структурними підрозділами КМДА та міськими комунальними підприємствами здійснюються тільки в межах та у спосіб, визначений законодавством України", – запевнили в адміністрації.

У КМДА також заявили, що це не перший випадок "свідомого маніпулювання фактами" з боку правоохоронних органів. 

"Розміщення правоохоронними органами інформації, яка не відповідає дійсності – це продовження системного тиску на міську владу Києва", – переконані в адміністрації.

Нагадаємо, що 19 серпня у межах обшуків по справі щодо розкрадання коштів слідчі дії відбулися і в заступника Віталія Кличка Вячеслава Непопа. Правоохоронці заявили, що посадовці налагодили схему привласнення коштів, призначених для відновлення столичних дитячих садочків та шкіл. За попередніми даними, з бюджету міста вивели майже 30 млн гривень.

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