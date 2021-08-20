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Ісландія стала 45-м учасником саміту Кримської платформи

Країна буде представлена на рівні посла.

Ісландія стала 45-м учасником саміту Кримської платформи
Фото: tov-tob.livejournal.com

Ісландія стала 45-м учасником установчого саміту Кримської платформи, який відбудеться в Києві 23 серпня.

Про це на брифінгу в п'ятницю сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Станом за добу у нас з’явилася ще одна країна, яка підтвердила участь у саміті “Кримської платформи”, це країна Ісландія - член НАТО. І нам важливо, що ця країна також буде присутня на форумі. Вона буде представлена послом Ісландії в Україні. Таким чином, у нас на сьогоднішній день є 45 іноземних делегацій, які представлені на саміті", - цитує Жовкву агентство УНН.

Він підкреслив, що до кінця доби свою участь у саміті може підтвердити ще одна країна.

Нагадаємо, що саміт Кримської платформи стане наймасштабнішою міжнародною подією, яку коли-небудь проводили в Україні. Очікується приїзд десяти президентів іноземних держав, чотирьох прем'єр-міністрів, сімнадцяти міністрів, двох спікерів. Від Євросоюзу буде президент Європейської ради та віцепрезидент Європейської комісії, від НАТО - заступник генерального секретаря.

На саміті ухвалять меморандум, який буде відкритим для подальшого приєднання держав, які не змогли взяти участь в установчому саміті. У документі викладуть бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.

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