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Слідом за Києвом начальника поліції міняють у Харківській області

Андрій Рубель пішов з посади менше ніж за рік після призначення.

Слідом за Києвом начальника поліції міняють у Харківській області
Фото: hk.npu.gov.ua

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Андрій Рубель повідомив про звільнення з посади.

"Прийшов час рухатися далі. Майже 9 місяців напруженої і результативної роботи з харківськими поліцейськими – для мене це вже історія", - написав він у фейсбуці вранці в п'ятницю.

Рубель очолив харківську поліцію у грудні 2020 року.

За даними місцевих ЗМІ, замість нього призначено на посаду керівника Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Станіслава Перліна.

Нагадаємо, що на минулому тижні відбулася зміна керівника поліції Києва. Замість Андрія Крищенка, який займав посаду з 2015 року, призначили Івана Вигівського з Полтави.

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