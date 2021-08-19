Підозрюваного в хабарництві голову Харківської облради звільнили з посади

Голову Харківської облради Артура Товмасяна, якого підозрюють в отриманні 1 млн гривень хабаря, звільнили з посади.

Рішення ухвалили 19 серпня на позачерговій сесії за процедурою таємного голосування. "За" проголосували 88 депутатів.

"Депутати Харківської обласної ради ухвалили рішення обласної ради «Про звільнення з посади голови Харківської обласної ради VІІІ скликання Товмасяна А. Е. у зв’язку із достроковим припиненням повноважень", - повідомляє пресслужба обласної ради.

За інформацією пресслужби, на посаду голови обласної ради від фракції партії "Слуга народу" запропоновано кандидатуру Тетяни Єгорової-Луценко. Депутати взялися до голосування.

Як повідомляли, 17 серпня Товмасян написав заяву про звільнення.

Нагадаємо, депутата від партії "Слуга народу" Товмасяна було обрано на посаду голови облради 11 грудня минулого року. Він був єдиним претендентом на цю посаду. 4 серпня цього року, після звинувачення у хабарництві, його виключили з фракції.

5 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Товмасяну запобіжний захід - він має сплатити майже 3 млн гривень застави та виконувати низку процесуальних обов‘язків.