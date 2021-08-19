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Іонова: розгляд апеляції на запобіжний захід у справі "Кузні на Рибальському" затягують навмисно

Розгляд справи перенесли на 20 серпня.

Іонова: розгляд апеляції на запобіжний захід у справі "Кузні на Рибальському" затягують навмисно
Мария Ионова
Фото: Макс Требухов

Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Марія Іонова вважає, що влада навмисно затягує розгляд апеляції на запобіжний захід у так звані справі «Кузні на Рибальському», в результаті чого люди, які збудували військові кораблі для ВМС ЗСУ, зустрічатимуть річницю Незалежності у СІЗО, а плоди їхньої роботі братимуть участь у параді.

«На жаль, Зеленський і його 100-відсоткова прокуратура не може навіть організувати судовий процес. Суддя так само звернула увагу прокурорів, що треба належно цей процес організувати. Мало того, що вони не змогли доставити людину в судове засідання, вони навіть не змогли встановити відео зв’язок. Це знущання, насправді, над людиною, над людською гідністю», – обурилась Іонова під стінами Печерського суду. 

«В той час, як Зеленський буде хизуватись бойовими кораблями, керівник цього виробництва і бойовий генерал Павловський знаходяться за ґратами. І вони 30-річчя незалежності будуть зустрічати ув’язнені. Хоча я дуже сподіваюся, що на засіданні, яке перенесли на 20 серпня, буде змінено запобіжний захід. Тому що соромно за нашу країну, коли на весь світ будуть показувати, що бойовий генерал і людина, яка відповідала і зробила ці кораблі, будуть сидіти за ґратами», – говорить Марія Іонова. 

Вона переконана, що це помста Зеленського опозиційному лідеру Петру Порошенку. 

«Державність, державотворення не виходить у Зеленського. Тобто не може він пробачити, що він не може зробити, а відновив і побудував армію, Збройні Сили, сектор безпеки і оборони президент Порошенко після Революції Гідності», – нагадала народна депутатка.

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