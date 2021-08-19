Зеленський повідомив про плани до 2035 року побудувати новий військово-морський флот

В Україні до 2035 року планують реалізувати велику програму з розбудови військово-морського флоту.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю українським журналістам з Криму, повідомляє пресслужба голови держави.

"Щодо нашого військово-морського флоту – зараз у нас є три етапи. До 2035 року – будівництво великого флоту. Перший етап ми будемо бачити в реальності – він точно буде до 2024 року. Другий етап вкладається до 2030 року, третій – до 2035 року", – розповів Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що в Україні створюється інфраструктура для будівництва військово-морського флоту: малих підводних човнів, корветів і військових катерів. Крім того, планують розпочати розбудову військово-морських баз.

За словами Зеленського, першою будуватиметься військово-морська база у Бердянську - за підтримки Великобританії.

"У мене буде зустріч з Президентом США, і це (розбудова Військово-Морських сил України – ред.) є частиною нашої зустрічі і частиною Кримської платформи", – повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що питання розблокування Чорноморського й Азовського узбереж є частиною деокупації Криму.

За його словами, Україна збільшує присутність флоту союзників з країн НАТО в акваторії Чорного й Азовського морів.

"Це не тільки питання Sea Breeze, це і ставлення, і постійна робота, співпраця нашого Міністерства оборони зі США та країнами Євросоюзу. Також у нас є реальні домовленості в цьому напрямі з Туреччиною та Великою Британією", – наголосив глава держави.

Як повідомляли, Великобританія передасть ВМС України два бойових кораблі. Сполучені Штати Америки до кінця року передадуть Україні три катери типу Island. Перші два катери типу Island - P190 "Слов’янськ і P191 "Старобільск" - увійшли до складу Військово-морських сил України в листопаді 2019 року.

Наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів “Марк-6”.