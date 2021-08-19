Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Найближчий соратник вбитого ватажка "ДНР" Захарченка опинився за ґратами в Росії
Найближчий соратник вбитого ватажка "ДНР" Захарченка опинився за ґратами в Росії
Колишній секретар РНБО Данилюк потрапив у ДТП
Колишній секретар РНБО Данилюк потрапив у ДТП
На Бурштинській ТЕС загасили масштабну пожежу
На Бурштинській ТЕС загасили масштабну пожежу
У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
У 33 вихованців дитячого центру "Молода гвардія" попередньо підтвердили штам дельта
У 33 вихованців дитячого центру "Молода гвардія" попередньо підтвердили штам дельта
У заступника глави КМДА провели обшуки у справі по розкраданню коштів (оновлено)
У заступника глави КМДА провели обшуки у справі по розкраданню коштів (оновлено)
Американська тенісистка грубо образила Ястремську після матчу на турнірі WTA
Американська тенісистка грубо образила Ястремську після матчу на турнірі WTA
ГоловнаПолітика

Зеленський повідомив про плани до 2035 року побудувати новий військово-морський флот

Питання розблокування Чорноморського й Азовського узбереж є частиною деокупації Криму

Зеленський повідомив про плани до 2035 року побудувати новий військово-морський флот
Фото: пресслужба ОПУ

В Україні до 2035 року планують реалізувати велику програму з розбудови військово-морського флоту.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю українським журналістам з Криму, повідомляє пресслужба голови держави.

"Щодо нашого військово-морського флоту – зараз у нас є три етапи. До 2035 року – будівництво великого флоту. Перший етап ми будемо бачити в реальності – він точно буде до 2024 року. Другий етап вкладається до 2030 року, третій – до 2035 року", – розповів Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що в Україні створюється інфраструктура для будівництва військово-морського флоту: малих підводних човнів, корветів і військових катерів. Крім того, планують розпочати розбудову військово-морських баз.

За словами Зеленського, першою будуватиметься військово-морська база у Бердянську - за підтримки Великобританії.

"У мене буде зустріч з Президентом США, і це (розбудова Військово-Морських сил України – ред.) є частиною нашої зустрічі і частиною Кримської платформи", – повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що питання розблокування Чорноморського й Азовського узбереж є частиною деокупації Криму.

За його словами, Україна збільшує присутність флоту союзників з країн НАТО в акваторії Чорного й Азовського морів.

"Це не тільки питання Sea Breeze, це і ставлення, і постійна робота, співпраця нашого Міністерства оборони зі США та країнами Євросоюзу. Також у нас є реальні домовленості в цьому напрямі з Туреччиною та Великою Британією", – наголосив глава держави.

Як повідомляли, Великобританія передасть ВМС України два бойових кораблі. Сполучені Штати Америки до кінця року передадуть Україні три катери типу Island. Перші два катери типу Island - P190 "Слов’янськ і P191 "Старобільск" - увійшли до складу Військово-морських сил України в листопаді 2019 року.

Наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів “Марк-6”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також