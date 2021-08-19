Німеччина призначила спецпредставника з транзиту газу Україною

Георг Вальдерзеє працюватиме над продовженням угоди про транзит газу між Україною та Росією.

Німецький уряд у середу, 18 серпня, призначив уповноваженим з питань транзиту газу Україною Георга Вальдерзеє. Цим призначенням німецький уряд виконує зобов'язання за угодою з США щодо врегулювання суперечки навколо російського газопроводу "Північний потік-2", передає DW.

Георг Вальдерзеє вже виконував обов'язки уповноваженого уряду ФРН з питань транзиту газу Україною у 2019 році, коли відбувалися переговори щодо продовження контракту про транзит.

У повідомленні міністерства економіки і енергетики ФРН зазначається, що німецький уряд докладатиме зусиль задля "продовженням угоди про транзит газу між Україною та Росією на термін до десяти років", аби забезпечити транзит після закінчення чинного контракту, що спливає наприкінці 2024 року.

Спеціальний уповноважений повинен буде діяти як посередник та консультант як для обох сторін, так і стосовно Єврокомісії, США та третіх держав, аби досягнути продовження контракту на транзит газу, що відповідатиме інтересам усіх сторін. До його завдань належатиме, зокрема, знаходження компромісу.

Посада уповноваженого створена в структурі міністерства економіки та енергетики, однак він працюватиме у тісній співпраці з міністерством закордонних справ.

21 липня США та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для України продовження газової угоди з Росією на 10 років.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що підписана угода значно поглибить політичну та безпекову кризу у Європі, і повідомили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

У Європарламенті виступили із жорсткою заявою щодо угоди між США і ФРН.

Будівництво газопроводу “Північний потік-2” планується завершити 23 серпня.