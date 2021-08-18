Два американці мали симптоми "гаванського синдрому" під час перебування в Німеччині

Деякі постраждалі є розвідниками та дипломатами, які працюють над пов'язаними з Росією питаннями.

Два американські службовці в Німеччині скаржилися на симптоми "гаванського синдрому", який, можливо, виникає від дії мікрохвильової зброї. Це перший випадок виникнення такої симптоматики в країні НАТО, де розміщене американське озброєння, пише The Wall Street journal.

Набір цих симптомів уперше був зареєстрований в 2016 році на Кубі, через що отримав назву "гаванського". Після цього дипломати в розвідники скаржилися на схожу симптоматику в Китаї, Росії, і навіть Австрії та Польщі. Також повідомляли про інциденти у Вашингтоні.

За словами дипломатів, останніми місяцями вони відчували нудоту, головний біль, біль у вухах, втому, безсоння та безсилля. При цьому дипломати зазначили, що аналогічні інциденти були зареєстровані серед американських чиновників і в інших європейських країнах, але деталі не повідомили.

Деякі постраждалі є офіцерами розвідки чи дипломатами, які працюють над пов'язаними з Росією питаннями. Це експорт газу, кібербезпека та політичне втручання.

Один із постраждалих на умовах анонімності розповів, що в березні він відчув різкий біль, шум і тиск у вухах. У цей момент він був у себе вдома. Лікарі діагностували в нього черепно-мозкову травму, подібну до тієї, яка спостерігалася в людей, які постраждали від дії ударних хвиль при вибухах. Ця людина нині лікується в Націонлаьному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда в Мериленді. Де саме з ним трапився інцидент – не уточнюється, але це європейська столиця.

У Держдепі нічого не коментують, посилаючись на таємницю розслідування, але переконують, що це питання є пріорітетним.

У Австрії на загадкові симптоми скаржилися зразу близько 20 посадовців. Більшість з них є офіцерами розвідки.

"Ми дуже серйозно ставимося до цього, ми несемо відповідальність за захист здоров'я та безпеку дипломатів, і це кидає виклик нашій репутації як міжнародного центру діалогу", – прокоментував один із австрійських чиновників.

Деякі офіційні особи в США вважають, що скарги можуть бути пов'язаними з використанням мікрохвильової зброї. Робочу групу з розслідування цих випадків у ЦРУ очолює людина, яка розшукувала терориста Усаму бен Ладена.

Нагадаємо, що за останні п'ять років по світу було зареєстровано понад 130 випадків, схожих на “гаванський синдром”.

Анонімні джерела CNN також стверджують, що директор ЦРУ тепер щодня має внутрішні брифінги щодо цього питання, зокрема і з постраждалими.

У США вважають, що хворобливі симптоми є наслідком дії мікрохвильової зброї, але остаточно в цьому не впевнені.

Зброя спрямованої енергії (часто називають лазерною) випромінює енергію у заданому напрямку без застосування дротів та інших провідників. Може досягати летального та нелетального ефекту. Такий вид зброї існує, але перебуває на стадіях тестування.

Росія за часів Радянського Союзу почала випробовувати техніку спрямованої енергії. Це імпульсивна мікрохвильова зброя, яка використовує електромагнітне випромінення для ураження цілей.