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У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні

Американські високопосадовці впевнені, що дипломати могли бути атаковані Росією.

У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Байдена розслідує серію інцидентів, пов'язаних з погіршенням здоров'я американських дипломатів і інших державних службовців в столиці Австрії Відні.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на американських чиновників.

За словами офіційних осіб, деякі з симптомів аналогічні тим, про які вперше повідомили американські дипломати і розвідники на Кубі в 2016 та 2017 років роках. Їх остаточна природа поки не встановлена.

“У співпраці з нашими партнерами в уряді США ми активно розслідуємо повідомлення про можливі незрозумілі інциденти зі здоров'ям серед співробітників посольства США у Відні”, - заявили в Держдепартаменті.

За словами офіційних осіб, з моменту інавгурації президента Джо Байдена співробітники з Відня повідомили про загадкові симптоми. Проблема отримала назву "Гаванський синдром", оскільки перші випадки захворювання були зафіксовані серед персоналу посольства США на Кубі в 2016 році.

Люди, які, ймовірно, постраждали, повідомляли про головні болі, запаморочення і симптоми, подібні до струсу мозку. При цьому деяким з них було потрібно кілька місяців лікування. Деякі повідомляють, що чули гучний шум перед раптовою появою симптомів.

Деякі вважають, що незрозумілі травми, в тому числі пошкодження мозку, є результатом атак із застосуванням мікрохвильової або радіохвильової зброї. Однак, незважаючи на роки досліджень, немає єдиної думки щодо того, що або хто може стояти за інцидентами і чи є вони насправді нападами.

Як повідомляє “Радіо Свобода”, американські високопосадовці впевнені, що американці могли бути атаковані Росією. Журнал Politico в травні повідомляв, що організатором може виступати російська військова розвідка ГРУ, однак точних доказів цього поки немає.

У травні офіційні особи заявили, що щонайменше 130 справ в уряді знаходяться в стадії розслідування, в порівнянні з кількома десятками минулого року.

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